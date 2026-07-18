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Capricorn Tarot Card Rashifal: आपके कार्य की तुलना दूसरे लोगों से होने से आएगा चिड़चिड़ाहट पन, पढ़ें राशिफल

Capricorn Tarot Card Horoscope 18 July: Five of wands की ऊर्जा अलग-अलग लोगों की राय को समझने का प्रयास करने, अपनी बात को लेकर जिद ना करने की कोशिश और प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात राजनीति में जाने की इच्छा पूर्ति की उम्मीद लेकर आ सकती है. आइए जानते हैं, मकर राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तो, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Capricorn Tarot Card Rashifal: आपके कार्य की तुलना दूसरे लोगों से होने से आएगा चिड़चिड़ाहट पन, पढ़ें राशिफल
किसी योजना का प्रेजेंटेशन देते समय अपना आत्मविश्वास बनाए रखें.
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Capricorn Tarot Card Horoscope 18 July 2026 Makar Tarot Card Rashifal: किसी महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर अलग-अलग विचार सामने रखने से परिवार के सदस्यों के बीच कुछ टकराव हो सकता है. इस समय हर असहमति को विरोध ना समझे. संभव है, कि किसी योजना के लिए को लेकर परिवार के सभी सदस्यों की राय अलग हो. यदि इस समय शांत रह के बातचीत करेंगे. तो समाधान जल्द मिलने की संभावना है. इस समय खुद पर भरोसा रखें. अपने कार्यों को आसानी से पूरा करने का प्रयास करें. परिवार में बहस करने की जगह नतीजे पर ध्यान दें. 

व्यवसायिक/ Professional: इस समय आपके कार्यों की तुलना दूसरे लोगों से की जा सकती है. जिसके चलते आपकी चिड़चिड़ाहट बढ़ सकती है.सेल्स,विज्ञापन और जनसंपर्क से जुड़े लोगों को अपनी योग्यता दिखाने का मौका मिल सकता है. किसी योजना का प्रेजेंटेशन देते समय अपना आत्मविश्वास बनाए रखें.आपकी अलग सोच और व्यक्तित्व आपको भीड़ से अलग पहचान दिला सकती है. कार्य क्षेत्र में किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात राजनीति में प्रवेश की इच्छा को पूरी करने की उम्मीद दे सकती है. 

स्वास्थ्य/Health: लंबे समय तक खड़े रहने के कारण पिंडलियों में हल्का खिंचाव हो सकता है. समय-समय पर पानी पीते रहे. पैरों की मालिश पिंडलियों में राहत दे सकती है. 

आर्थिक स्थिति/Finance: इस समय खर्चों को लेकर सावधानी रखें. अनावश्यक खर्चों को सीमित करें. 

रिश्ते/Relationship: साथी की भावनाओं को समझने से रिश्ते में संतुलन बना रहेगा. धैर्य से की गई बातचीत रिश्ते को मजबूत बनाएगी.

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