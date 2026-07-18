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Aries Tarot Card Rashifal: पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति के साथ बिगड़ सकते हैं संबंध, जानिए आज का राशिफल

Aries Tarot Card Horoscope 18 July: Two of pentacles की ऊर्जा गलत लोगों की संगति से दूर रहने की सलाह, सावधानी से कार्यों को अपने पक्ष में करने का प्रयास और अपनी क्षमता से अधिक उधार लेने से बचने की आवश्यकता की बात लेकर आ सकती है. आइए जानते हैं, मेष राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तो, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Aries Tarot Card Rashifal: पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति के साथ बिगड़ सकते हैं संबंध, जानिए आज का राशिफल
परिवार की सुख सुविधा का ख्याल रखेंगे. 
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Aries Tarot Card Horoscope 18 July 2026 Mesh Tarot Card Rashifal: पड़ोस में रहने वाले किसी व्यक्ति के साथ बढ़ती आत्मीयता परिजनों को परेशान कर सकती है. सामने वाले व्यक्ति के बारे में गलत उपाय फैलने के कारण परिजन उससे दूर रहने की सलाह दे सकते हैं. तनाव कम करने के लिए मानसिक शांति बनाए रखना जरूरी है. थोड़ी सी सावधानी रखने से काम आपके पक्ष में पूरे हो सकते है.परिवार की सुख सुविधा का ख्याल रखेंगे. 

व्यवसायिक/ Professional: इस समय व्यवसाय की योजनाएं किसी के साथ शेयर ना करें. अन्यथा कोई व्यक्ति उसका गलत फायदा उठा सकता है. अपनी क्षमता से ज्यादा उधर लेना आपको परेशानी में डाल सकता है. किसी नए कार्य की शुरुआत से पूर्व उसके फायदे और नुकसान पर अवश्य विचार करें. बड़े अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों से अच्छे संबंध व्यवसाय और कार्यक्षेत्र के लिए फायदेमंद रहेंगे. अच्छे ऑर्डर और बड़े अनुबंध पर सहमति बन सकती है. 

स्वास्थ्य/Health: बारिश के मौसम में इंफेक्शन होने की संभावना बढ़ सकती है. अपनी शारीरिक साफ सफाई का ख्याल रखें. खान-पान में पौष्टिकता लाएं. 

आर्थिक स्थिति/Finance:  गैर जरूरी कामों में ज्यादा खर्च होने से परेशानी बढ़ेगी. खर्चो पर नियंत्रण रखें. 

रिश्ते/Relationship: पति-पत्नी के बीच चल रही समस्या का आसान तरीके से समाधान निकाले. विवाद का असर परिवार की व्यवस्था करना पड़ने दे.

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