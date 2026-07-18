विज्ञापन
विशेष लिंक

Aquarius Tarot Card Rashifal: प्रिय व्यक्ति की मुलाकात से होंगे उत्साहित, पारिवारिक मामलों में पिता की सलाह से मिलेगी मदद

Aquarius Tarot Card Horoscope 18 July: King of swords की तीव्र ऊर्जा पारिवारिक जिम्मेदारियां का बेहतर तरीके से निर्वाह करने, पारिवारिक समस्याओं में पिता की सलाह से सहयोग और व्यवसाय में जोखिम भरे कार्यों से दूर रहने का सुझाव लेकर आ सकती है. आईए जानते हैं, कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तो, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
Aquarius Tarot Card Rashifal: प्रिय व्यक्ति की मुलाकात से होंगे उत्साहित, पारिवारिक मामलों में पिता की सलाह से मिलेगी मदद
घर की समस्या सुलझाते समय गुस्से की बजाए समझदारी से काम लें. 
ndtv

Aquarius Tarot Card Horoscope 18 July 2026 Kumbh Tarot Card Rashifal: लंबे समय बाद किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात रोमांचित कर सकती है. पारिवारिक मामलों में पिता की सलाह  आपके लिए मददगार रहेगी.यदि तरीके से कार्य करेंगे, तो निजी कामों के लिए भी समय मिल पाएगा. परिवार की जिम्मेदारियों को अन्य सदस्यों के साथ बांट सकते हैं. बच्चों की भावनाओं को समझें और उनके साथ सहयोग और प्यार भरा व्यवहार करें. घर की समस्या सुलझाते समय गुस्से की बजाए समझदारी से काम लें. 

व्यवसायिक/ Professional: कार्य क्षेत्र में किसी छोटी सी बात पर बहस होने की आशंका हो सकती है.इस समय बातचीत में संयम रखें. व्यवसाय में जोखिम वाले कार्यों में पैसा ना लगाएं. मार्केटिंग से जुड़े कार्यों को पूरा करने के लिए समय उत्तम है. इस समय ज्यादातर कार्य व्यवस्थित तरीके से पूरा करने का प्रयास करें. किसी भी कार्य को लेकर निर्भर न रहे. कार्य क्षेत्र में अपनी छवि को बेहतर बनाने के लिए अपने व्यवहार और व्यक्तित्व में बदलाव ला सकते हैं. 

स्वास्थ्य/Health: कार्य की अधिकता के कारण चिड़चिड़ापन हो सकता है. इस समय पर्याप्त आराम करें और दिनचर्या को नियमित रखें. 

आर्थिक स्थिति/Finance: इस समय बड़े निवेशों में पैसा ना लगाएं. शेयर मार्केट में लगाया गया पैसा  अभी अटक सकता है. 

रिश्ते/Relationship: प्रेम संबंध में चल रही नाराजगी दूर हो सकती है. किसी मित्र से दोबारा नजदीकी बढ़ेगी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Aquarius Aaj Ka Rashifal, Kumbh Rashifal Aaj, Tarot Card Rashifal, Aaj Ka Rashifal
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com