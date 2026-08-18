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Virgo Tarot Card Rashifal: कार्य करने के तरीकों में बदलाव लाने से होगा लाभ, जल्दबाजी में न लें फैसले

Virgo Tarot Card Horoscope 18 August: Ace of Cups की सकारात्मक ऊर्जा पारिवारिक जीवन में सकारात्मक बदलाव और लाभदायक स्थिति आने की संभावना, कार्य क्षेत्र में समझदारी से सही योजना बनाकर अच्छा फायदा प्राप्त करने का प्रयास और अपराधिक मामले के चलते लगे गलत आरोप से बाहर निकालने से राहत प्राप्ति की बात लेकर आ सकती है.

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Virgo Tarot Card Rashifal: कार्य करने के तरीकों में बदलाव लाने से होगा लाभ, जल्दबाजी में न लें फैसले
कन्या राशि का टैरो राशिफल
NDTV

Virgo Tarot Card Horoscope 18 August 2026 Kanya Tarot Card Rashifal: पारिवारिक मामलों में अपनी सूझबूझ और समझदारी से सही निर्णय ले सकते है. कुछ करीबी संबंधियों की नाराजगी रिश्तों की मधुरता काम कर सकती है. इस समय उनकी नाराजगी का कारण जानने का प्रयास कर सकते हैं. परिवार के सभी सदस्य बच्चों की गतिविधियों में शामिल होकर उत्साहित होंगे. पारिवारिक कार्यों को व्यवस्थित करने का प्रयास करेंगे. किसी सदस्य पर लगा आपराधिक मुकदमा खत्म होने से राहत की सांस ले सकते है. सामने वाले को गलत कार्य में फंसा दिया था. 

व्यवसायिक/ Professional:

कार्यस्थल पर कार्य करने के तरीकों में बदलाव लाने का प्रयास अच्छा परिणाम लेकर आएगा इस बात का विश्वास बनाए रखें. व्यवसाय में ऐसे कार्यों से दूरी रखें, जिसमें नुकसान का जोखिम अधिक हो. लालच या ज्यादा जल्दी फायदा पाने के लिए जल्दबाजी में फैसला न लें. आसपास के वातावरण और लोगों की गलतीविधियों को अनदेखा न करें. राजनीति से जुड़े लोगों को बड़ी जिम्मेदारी प्राप्त हो सकती है. इस समय इस जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से पूरा करने के लिए अच्छी योजना बना सकते हैं.

स्वास्थ्य/Health:

बारिश में लगातार भीगने के कारण सर्दी जुकाम और बुखार हो सकता है. समस्या ज्यादा होने पर चिकित्सक की सलाह लें.

आर्थिक स्थिति/Finance:

बहन की शादी खरीदारी बड़े पैमाने पर शुरू हो सकती है. हर कार्य के लिए अलग-अलग बजट बनाएं. 

रिश्ते/Relationship:

जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बताने का मौका मिलेगा. घर की व्यस्तता के बीच एक दूसरे का सहयोग करेंगे.

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