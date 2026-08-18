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Scorpio Tarot Card Rashifal: गुस्से की वजह से काम में आ सकती है परेशानी, धैर्य और संयम रखना जरुरी

Scorpio Tarot Card Horoscope 18 August: Five of pentacles की ऊर्जा जीवनसाथी की सेहत में सुधार लाने का प्रयास बड़े धन निवेश के लिए प्रतिकूल समय और व्यवसाय में अपने संपर्कों से संबंध मजबूत बनाए रखने की सलाह लेकर आ सकती है.

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Scorpio Tarot Card Rashifal: गुस्से की वजह से काम में आ सकती है परेशानी, धैर्य और संयम रखना जरुरी
वृश्चिक राशि का टैरो राशिफल
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Scorpio Tarot Card Horoscope 18 August 2026 Vrashchik Tarot Card Rashifal: किसी बड़े बुजुर्ग व्यक्ति के मार्गदर्शन से प्रॉपर्टी की खरीद फ़रोख्त से जुड़ा अटका काम पूरा हो सकता है. इस समय परिवार के सभी लोग मिलजुल कर किसी सदस्य के विवाह की बातचीत कर सकते हैं. कुछ करीबी संबंधियों की ईर्ष्या के चलते किसी बड़ी गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं. हमेशा बुराई करने वाले लोगों की गतिविधियों को नजरअंदाज ना करें. बच्चों के किसी परेशानी को नजर अंदाज न करें. उनकी बात सुने और उनकी समस्या सुलझाने का प्रयास करें. 


व्यवसायिक/ Professional:

व्यवसाय से जुड़े नए और पुराने संपर्कों से संबंध मजबूत करने पर ध्यान दें. मार्केटिंग और पब्लिक मैनेजमेंट वाले लोगों को अपने कामों में सक्रियता बढ़ाने की आवश्यकता महसूस हो सकती है. आयात-निर्यात के कार्य में गति धीमी हो सकती है. इस समय खर्च और दूसरी जिम्मेदारियों को समझदारी से पूरा करें. कुछ कार्यों के लिए नई योजना तैयार कर सकते हैं लेकिन निवेश का फैसला जल्दबाजी में ना करें. वर्तमान स्थिति में सुधार लाने का प्रयास करें. सभी सहयोगियों और कर्मचारियों के साथ बातचीत की जा सकती है. किसी आर्थिक परेशानी की स्थिति में धैर्य और संयम बनाए रखें. गुस्से की स्थिति में जवाब देने से विवाद बढ़ सकता है. जिससे कार्य को पूरा करने में रुकावटें आ सकती हैं. 

स्वास्थ्य/Health:

छोटे-छोटे स्वास्थ्य समस्याओं में दवा लेने से बचे. घरेलू उपचार द्वारा इन समस्याओं से राहत पाई जा सकती है. 

आर्थिक स्थिति/Finance:

किसी भी योजना में जल्दबाजी में निवेश न करें. किसी बड़ी योजना में पैसा लगाने के लिए समय अनुकूल नहीं है. 

रिश्ते/Relationship:

जीवनसाथी की सेहत को लेकर चिंतित हो सकते हैं. ऐसी स्थिति में उसके कार्यों में सहयोग कर उसकी मदद कर सकते है.

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