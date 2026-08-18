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Sagittarius Tarot Card Rashifal: पैसे और समय का सोच समझकर उपयोग करें, पूरी जानकारी होने के बाद ही लें फैसले

Sagittarius Tarot Card Horoscope 18 August: Four of pentacles की ऊर्जा पैसों को लेकर सावधानी और पारदर्शिता बनाए रखना, व्यवसाय में हिसाब किताब की जांच पड़ताल स्वयं करना और किसी की गलत बातों पर कटु प्रतिक्रिया न देने की बात लेकर आ सकती है.

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Sagittarius Tarot Card Rashifal: पैसे और समय का सोच समझकर उपयोग करें, पूरी जानकारी होने के बाद ही लें फैसले
धनु राशि का टैरो राशिफल
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Sagittarius Tarot Card Horoscope 18 August 2026 Dhanu Tarot Card Rashifal: भविष्य के खर्चों की योजना बनाकर चलना फायदेमंद रहेगा. इस समय पैसे और समय दोनों का सोच समझकर उपयोग करें. पारिवारिक मामलों में गैर जरूरी खर्चों रोकने की कोशिश कर सकते है. रिश्तों में थोड़ी दूरी महसूस कर सकते है. परिवार की समस्याएं सुलझाने के लिए ज्यादा प्रयास करना पड़ सकता है. परिवार में किसी बड़े खर्च पर बजट को लेकर बातचीत हो सकती है. घर के माहौल को सामान्य और शांत रखें. 

व्यवसायिक/ Professional:

कार्य में आ रहे जोखिम को नज़र अंदाज न करें. फाइनेंस और वित्त विभाग से जुड़े लोगों को हिसाब किताब और दस्तावेजों में अतिरिक्त सावधानी रखना चाहिए. किसी पुरानी गलतफहमी के चलते सहकर्मी से विवाद हो सकता है. सामने वाले के गुस्से या गलत भाषा पर प्रतिक्रिया न देना स्थिति को बेहतर करने में सहायक रहेगा. नई जिम्मेदारी लेने से पहले पुराने काम और पेमेंट को निपटाना चाहिए. व्यवसाय के महत्वपूर्ण फैसले पूरी जानकारी लेकर लें. व्यवसाय में साझेदार के साथ पैसों के लेनदेन को लेकर विवाद हो सकता है. 

स्वास्थ्य/Health:

पैरों में लगातार दर्द रह सकता है. दर्द बढ़ने और लगातार बने रहने की स्थिति में फिजियोथैरेपिस्ट की सलाह ले सकते है.

आर्थिक स्थिति/Finance:

व्यर्थ के खर्चों को रोकने का प्रयास करें.शेयर्स में सोच समझकर निवेश करें.

रिश्ते/Relationship:

साथी की स्थिति समझने का प्रयास करें.किसी पुरानी गलतफहमी का अंत होने से रिश्ते सुधार सकते है.

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