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Pisces Tarot Card Rashifal: व्यवसाय में अच्छे संबंध बनाने से मिलेंगे नए मौके, कार्य में बदलाव होगा फायदेमंद

Pisces Tarot Card Horoscope 18 August: The Star की ऊर्जा तकनीकी क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को अपने कार्य कुशलता में बदलाव लाने की आवश्यकता, आपके मार्गदर्शन से बच्चों के आत्मविश्वास में वृद्धि और पारिवारिक संपत्ति में समझौते के लिए किसी भी पक्ष के राजी ना होने से परेशानी की बात लेकर आ सकती है.

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Pisces Tarot Card Rashifal: व्यवसाय में अच्छे संबंध बनाने से मिलेंगे नए मौके, कार्य में बदलाव होगा फायदेमंद
मीन राशि का टैरो राशिफल
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Pisces Tarot Card Horoscope 18 August 2026 Meen Tarot Card Rashifal: बच्चे आपके मार्गदर्शन से खुद को आत्मविश्वासी महसूस कर सकते हैं. पैसे से जुड़े सोच समझ कर लिए गए फैसले आगे फायदेमंद रहेंगे. परिवार के किसी गंभीर मुद्दे को लेकर कुछ बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं. इस समय परिवार के सभी सदस्यों की सलाह लेकर किसी बड़े व्यवसाय की शुरुआत कर सकते है. पारिवारिक संपत्ति के विवाद के बढ़ाने की स्थिति बनती नजर आ रही है. समझौते के लिए कोई भी पक्ष राजी नहीं है. 

व्यवसायिक/ Professional:

कार्य क्षेत्र में व्यर्थ के विवाद ना करें. किसी कानूनी मामले में आपके तर्क प्रभावशाली रह सकते हैं. तकनीकी क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को अपनी कार्य कुशलता में बदलाव लाने का प्रयास फायदेमंद रहेगा. किसी भी मुश्किल बातचीत को शांति से संभालना आपकी पहचान को मजबूती दे सकता है. आपका व्यक्तित्व और व्यवहार उच्च अधिकारियों को प्रभावित कर सकता है. व्यवसाय में लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने से आगे बड़ी उपलब्धियां और अवसर प्राप्त हो सकते हैं. धैर्य और संयम से किसी जटिल समस्या का समाधान निकाल सकते हैं. 

स्वास्थ्य/Health:

कुछ समझ से नाक की हड्डी धीरे-धीरे बढ़ती हुई महसूस हो सकती हैं. चिकित्सक शल्य चिकित्सा की बात कर सकते हैं. 

आर्थिक स्थिति/Finance:

किसी कार्य के लिए गए लोन को धीरे-धीरे चुका सकते हैं. पहले पुराने लोन को चुकाए. 

रिश्ते/Relationship:

किसी मित्र के साथ हलकी-फुलकी नोंक-झोंक  हो सकती है. मित्र के परिजनों से मिल सकते हैं.

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