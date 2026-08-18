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Libra Tarot Card Rashifal: नए व्यक्ति से मुलाकात रहेगी लाभदायक, आर्थिक स्थिति में आएगा सुधार

Libra Tarot Card Horoscope 18 August: Five of wands की ऊर्जा शांत रहकर स्थिति को समझने और सुलझाने का प्रयास, पारिवारिक महिलाओं के सहयोग से परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर और कार्य क्षेत्र में अव्यवस्था के कारण अच्छे अवसर हाथ से जाने की बात लेकर आ सकती है.

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Libra Tarot Card Rashifal: नए व्यक्ति से मुलाकात रहेगी लाभदायक, आर्थिक स्थिति में आएगा सुधार
तुला राशि का टैरो राशिफल
NDTV

Libra Tarot Card Horoscope 18 August 2026 Tula Tarot Card Rashifal: परिवार की महिलाओं की समझदारी से आर्थिक स्थिति में सुधार आता नजर आएगा. करीबी संबंधियों के साथ धार्मिक आयोजन में शामिल हो सकते हैं. किसी नए व्यक्ति से मुलाकात लाभदायक रहेगी. अपने क्रोध और आवेश को काबू में रखें. ज्यादा उत्तेजित होने पर छोटी सी समस्या भी काफी बड़ी हो सकती है. विवाद होने की स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें. किसी स्थिति में अपनी बात को मनवाने का दबाव न डालें. 

व्यवसायिक/ Professional:

व्यवसाय में अव्यवस्था के कारण कुछ अच्छे ऑर्डर हाथ से निकल सकते है. इस समय व्यवसाय को व्यवस्थित करने का प्रयास करें. जरूरी फाइलों और रिकॉर्ड्स को संभाल कर रखें. साझेदार के साथ पैसों के लेनदेन और हिसाब किताब की जांच करें. कार्य क्षेत्र में आए नए व्यक्ति के साथ बढ़ती आत्मीयता अफवाहों का कारण बन सकती है. अपने निजी रिश्तों को गोपनीय रखें. राजनीति में जाने की इच्छा के पूरे होने की उम्मीद बढ़ सकती है. किसी व्यावसायिक कार्यक्रम के दौरान राजनीतिक व्यक्ति से मुलाकात आपकी इस इच्छा को पूरा करने की उम्मीद बढ़ाएगी. व्यवसाय में नए निवेश अच्छे प्रतिफल लेकर आएंगे. 

स्वास्थ्य/Health:

मानसिक तनाव से दूरी रखने का प्रयास करें. मेडिटेशन के साथ अपनी पसंदीदा गतिविधियों में समय व्यतीत करें.

आर्थिक स्थिति/Finance:

जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं में धन निवेश पर विचार कर सकते है. परिवार का बजट बनाते समय जरूरी और गैर जरूरी खर्चों को अलग-अलग करें.

रिश्ते/Relationship:

प्रिय को विवाह का प्रस्ताव दे सकते है. इस विषय पर दोनों गंभीरता से विचार कर सकते हैं.

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