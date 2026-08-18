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Leo Tarot Card Rashifal: रुके हुए काम होंगे पूरे, परिवार में सूख- शांति का माहौल

Leo Tarot Card Horoscope 18 August: Eight of Wands की ऊर्जा कई कार्यो के एक साथ पूरे होने से संतुष्टि, पदोन्नति या वेतन वृद्धि की सूचना से मन उत्साहित और किसी परियोजना की सफलता का श्रेय सभी सहयोगियों के साथ बांटने की बात लेकर आ सकती है.

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Leo Tarot Card Rashifal: रुके हुए काम होंगे पूरे, परिवार में सूख- शांति का माहौल
सिंह राशि का टैरो राशिफल
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Leo Tarot Card Horoscope 18 August 2026 Singh Tarot Card Rashifal: कई रुके कार्य एक साथ पूरे होते नजर आएंगे. घर में मेहमानों की चहल-पहल बढ़ सकती है. सभी परिजन की धार्मिक आयोजन की तैयारी कर सकते हैं. अधिक व्यस्तता के बावजूद मन में शांति और सुकून बना रहेगा. किसी पुराने कार्य का अच्छा प्रतिफल मिलने से उत्साहित होंगे. पारिवारिक कार्यों को उनकी प्राथमिकता के अनुसार पूरा करना कार्यों को व्यवस्थित रखेगा. परिवार के साथ छोटी सी यात्रा की योजना बन सकती है. 


व्यवसायिक/ Professional:

अचानक से कुछ कार्य करने के लिए फैसला जल्दबाजी में लेने पड़ सकते हैं. इसलिए इन कार्यों से संबंधित जानकारी पहले से प्राप्त करके रखें. टीम के सहयोग से परियोजना में अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है. पदोन्नति या वेतन वृद्धि से संबंधित सूचना मन में उत्साह बढ़ाएगी. पिछले कुछ कार्यों की मेहनत अच्छे प्रतिफल के रूप में सामने आ सकती है. इस सफलता का श्रेय अपनी टीम के लोगों के साथ बांट सकते हैं. विदेश में शिक्षा या नौकरी करने की इच्छा पूरी होने की संभावना बन सकती है. 

स्वास्थ्य/Health:

मांसपेशियों में खिंचाव या सिरदर्द परेशान कर सकता है. जरूरत से ज्यादा भारी वजन न उठाएं. पर्याप्त नींद ले. 

आर्थिक स्थिति/Finance:

घर की सजावट की वस्तुओं की खरीदारी कर सकते हैं. गैर जरूरी वस्तुओं पर पैसा खर्च न करें. 

रिश्ते/Relationship:

प्रेम संबंधों में उत्साह और नयापन रहेगा .अचानक किसी नए व्यक्ति से मुलाकात नए प्रेम संबंध की शुरुआत कर सकती है.

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