विज्ञापन
विशेष लिंक

Capricorn Tarot Card Rashifal: करीबी संबंधी की मदद से रुके हुआ काम पूरा होगा, कर्मों का प्रतिफल जरूर मिलेगा

Capricorn Tarot Card Horoscope 18 August: Judgement की निष्पक्ष ऊर्जा गलत तरीके से किए गए कार्यों के प्रतिफल असंतोष जनक होने की संभावना, व्यवसाय में अपने अधिकार संबंधी सभी जरूरी दस्तावेज और कागजों को संभाल कर रखने की आवश्यकता और साझेदार के साथ संबंधों को बेहतर बनाने की बात लेकर आ सकती है.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
Capricorn Tarot Card Rashifal: करीबी संबंधी की मदद से रुके हुआ काम पूरा होगा, कर्मों का प्रतिफल जरूर मिलेगा
मकर राशि का टैरो राशिफल
NDTV

Capricorn Tarot Card Horoscope 18 August 2026 Makar Tarot Card Rashifal: ससुराल पक्ष से किसी अजनबी व्यक्ति के कारण विवाद हो सकता है. इस विवाद के चलते आपका जीवन साथी के साथ संबंध बिगड़ सकता है. पारिवारिक मामले में किसी  करीबी संबंधी  की मदद से रुके हुए कार्यों को पूरा कर सकते हैं. कानूनी मामलों में जल्द ही फैसला हो सकता है इस बात की संभावना बन रही है. इस समय अनैतिक तरीकों का उपयोग कर फैसले को प्रभावित करने का प्रयास न करें . यदि आप सही है, तो फैसला आपके पक्ष में आ सकता है. इस बात का विश्वास बनाए रखें. गलत तरीके से प्राप्त की गई जीत का जश्न लंबे समय तक नहीं रहता है. कर्मों के मुताबिक प्रतिफल जरूर प्राप्त होता है. 


व्यवसायिक/ Professional:

व्यवसाय में साझेदार  लालच के चलते कानूनी मुकदमा दायर कर सकता है. इस स्थिति में सही कानूनी सलाह लेकर अपने को नुकसान में जाने से बचाये. व्यवसाय से संबंधित सभी दस्तावेजों और कागजों को संभाल कर रखें. किसी महत्वपूर्ण परियोजना में उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है. इस समय अपने पद का घमंड ना करें. अच्छे टीमवर्क के साथ परियोजना को सफल बनाने का प्रयास  करें. जरा-जरा सी बातों पर सहकर्मियों और कर्मचारियों पर गुस्सा करना कार्य में रुकावट डाल सकता है. अपने व्यवहार में मधुरता और लचीलापन लाएं. 

स्वास्थ्य/Health:

पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य से जुड़ी कोई ना कोई परेशानी रह रही है. तो समय-समय पर नियमित जांच करवाते रहें.बिना चिकित्सीय सलाह के दवाओं का सेवन बंद ना करें. 

आर्थिक स्थिति/Finance:

पूर्व में खरीदी गए शेयर्स का अच्छा प्रतिफल मिल सकता है. नए घर खरीदने की इच्छा पूरी कर सकते हैं. 

रिश्ते/Relationship:

परिवार में अच्छा तालमेल और व्यवस्था बनी रहेगी. परिवार से जुड़ा कोई मामला मिलकर आसानी से सुलझाया जा सकता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Capricorn Aaj Ka Rashifal, Makar Rashifal Aaj, Tarot Card Rashifal, Aaj Ka Rashifal
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com