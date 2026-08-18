विज्ञापन
विशेष लिंक

Cancer Tarot Card Rashifal: मन में शांति और सुकून महसूस करेंगे, कार्य क्षेत्र में बदलाव की जगह सुधार लाएं

Cancer Tarot Card Horoscope 18 August: Temperance की ऊर्जा मन मुताबिक कार्य होने से जीवन में शांति और सुकून, नौकरी में अचानक से स्थानांतरण प्राप्त होने की सूचना से हलचल और कार्य क्षेत्र में बदलाव की जगह वर्तमान स्थिति में सुधार लाने की प्रयास की बात लेकर आ सकती है.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
Cancer Tarot Card Rashifal: मन में शांति और सुकून महसूस करेंगे, कार्य क्षेत्र में बदलाव की जगह सुधार लाएं
कर्क राशि का राशिफल
NDTV

Cancer Tarot Card Horoscope 18 August 2026 Kark Tarot Card Rashifal: कुछ मन मुताबिक कार्य पूरे होने से राहत और खुशी मिल सकती है. धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में बढ़ती सक्रियता मन में शांति और सुकून महसूस कराएगी. बिना वजह किसी अनहोनी के होने की आशंका मन में ना आने दे. इससे विचारों में नकारात्मकता भर सकती है. जीवन साथी पर शक करने की आदत में बदलाव लाएं. किसी भी बात पर शक करने की जगह बातचीत कर उसका समाधान निकाला जा सकता है. किसी जरूरी सामान के खोने या चोरी होने की संभावना बन सकती है. इस स्थिति में अपने सामान को सुरक्षित रखें. किसी मामले में दूसरे की बात सुन सकते हैं, लेकिन अंतिम फैसला अपनी स्थिति समझ कर ले.

व्यवसायिक/ Professional:

व्यवसाय को लेकर किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह पर गंभीरता से विचार कर सकते हैं. पैसों के लेनदेन और पुराने हिसाब-किताब को व्यवस्थित करें. आवश्यक कागजों और फाइलों को संभाल कर रखें. नौकरी पेशा लोगों के सामने अचानक से स्थानांतरण होने की स्थिति आ सकती है. कार्य क्षेत्र में बदलाव करने की जगह वर्तमान स्थिति में सुधार लाने का प्रयास करें. कुछ सहकर्मियों की ईर्ष्या के चलते आपके कार्यों को पूरे होने में रुकावट आ सकती है. 

स्वास्थ्य/Health:

बदलते मौसम में खानपान और दिनचर्या का ख्याल रखें. इस समय कमजोरी और थकान महसूस हो सकती है. ज्यादा कमजोरी होने की स्थिति में चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें. 

आर्थिक स्थिति/Finance:

जीवनसाथी के लिए कीमती उपहार ले सकते हैं. बच्चों में बचत की आदत डाल सकते हैं. 

रिश्ते/Relationship:

बड़े पारिवारिक मामलों में फैसला मिलकर लेना गलतफहमियों को बढ़ाने नहीं देगा. सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करने की जगह साथी से सीधे बात करें.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Cancer Aaj Ka Rashifal, Kark Rashifal Aaj, Tarot Card Rashifal, Aaj Ka Rashifal
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com