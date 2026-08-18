विज्ञापन
विशेष लिंक

Aries Tarot Card Rashifal: अनजान व्यक्ति से मुलाकात होगी फायदेमंद, जानकारी के सही उपयोग करें

Aries Tarot Card Horoscope 18 August: Page of cups की ऊर्जा पारिवारिक जीवन को दूसरों के हस्तक्षेप से बचाए रखने का प्रयास, कार्यक्षेत्र में समय सीमा के अन्दर कार्य पूरा करने की जरूरत और किसी की आर्थिक मदद से पहले अपनी क्षमता को समझने की बात लेकर आ सकती है.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
Aries Tarot Card Rashifal: अनजान व्यक्ति से मुलाकात होगी फायदेमंद, जानकारी के सही उपयोग करें
मेष राशि का टैरो राशिफल
NDTV

Aries Tarot Card Horoscope 18 August 2026 Mesh Tarot Card Rashifal: अचानक से हुई किसी अनजान व्यक्ति से मुलाकात आगे चलकर फायदेमंद साबित हो सकती है. जमीन जायदाद के मामलों में कानूनी फैसला आने में काफी समय लगा रहा है. जिसके चलते अब तनाव बढ़ सकता है. किसी बाहरी व्यक्ति की बातों में आकर अपने प्रियजनों पर इल्जाम ना लगाएं. बिना सच्चाई जाने किसी भी बात को लेकर परिवार का माहौल खराब ना करें. अपनी सोच में समझदारी लाने का प्रयास करें. अपने संपर्कों और जानकारी के सही उपयोग से लाभ प्राप्त किया जा सकता है. 

व्यवसायिक/ Professional:

व्यवसाय या कार्य क्षेत्र में जरूरी कागज या तारीख को नजरअंदाज ना करें. कार्य को समय सीमा के भीतर पूरा करने की कोशिश करें.  व्यावसायिक लोन, टैक्स और दूसरे वित्तीय मामलों में कुछ उलझने आती नजर आ सकती है. इस स्थिति में अपने वित्तीय सलाहकार से मदद ले. जरूरत से ज्यादा भावुक स्वभाव कार्य की सफलता को प्रभावित कर सकता है. कुछ लोग आपकी इस आदत का गलत फायदा उठा सकते हैं. इस स्थिति से बचकर रहे. किसी को आर्थिक मदद देने से पहले अपनी क्षमता जरूर देखे. कार्य क्षेत्र में अपनी योजना की पूरी जानकारी लें. उसमें होने वाले जोखिम या नुकसान के बारे में पहले से जानना आवश्यक है. 

स्वास्थ्य/Health:

ज्यादा तले भुने खाने से एसिडिटी और बदहजमी की शिकायत हो सकती है. इस समय खान-पान को सादा रखें और पर्याप्त नींद ले. 

आर्थिक स्थिति/Finance:

गैर जरूरी खर्चो पर रोक लगाई. किसी वस्तु की खरीदारी से पहले उसकी उपयोगिता पर विचार करें. 

रिश्ते/Relationship:

संतान के करियर से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है. रिश्ते और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाए रखें.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Aries Aaj Ka Rashifal, Mesh Rashifal Àaj, Tarot Card Rashifal, Aaj Ka Rashifal
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com