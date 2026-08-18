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Aquarius Tarot Card Rashifal: बड़ो के मार्गदर्शन से जीवन में आएगा बड़ा बदलाव, विचारों की सकारात्मकता लाभदायक

Aquarius Tarot Card Horoscope 18 August: Nine of cups की ऊर्जा किसी महत्वकांक्षा के पूरे होने की संभावना से राहत, व्यवसाय में मौजूद गतिविधियों को बेहतर बनाने का प्रयास और पुराने और भरोसेमंद लोगों के साथ रिश्ते मजबूत बनाए रखने की बात लेकर आ सकती है.

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Aquarius Tarot Card Rashifal: बड़ो के मार्गदर्शन से जीवन में आएगा बड़ा बदलाव, विचारों की सकारात्मकता लाभदायक
कुंभ राशि का टैरो राशिफल
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Aquarius Tarot Card Horoscope 18 August 2026 Kumbh Tarot Card Rashifal: लंबे समय से जिस महत्वाकांक्षा के पूरे होने के प्रतीक्षा करते आए है, उसके पूरे होने के संभावना नजर आने से राहत महसूस करेंगे. घर के बड़े लोगों के आशीर्वाद और  मार्गदर्शन आपके कार्य को बेहतर बनाने में सहयोग देगा. उनकी सलाह को गंभीरता से लेना आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकता है. विचारों की सकारात्मकता आपके लिए लाभदायक रहेगी. आर्थिक निवेश से पूर्व अपनी आर्थिक स्थिति,जोखिम और शर्तों पर जरूर ध्यान दें. 

व्यवसायिक/ Professional:

कार्य क्षेत्र में किसी की भी सुनी सुनाई बात को सच मानकर तुरंत प्रतिक्रिया न दें. इस समय व्यवसाय के मौजूदा गतिविधियों को बेहतर करने का प्रयास करें. समय की अनुकूलता किसी नए काम की शुरुआत को लेकर ठीक नहीं है. अपने खास संपर्कों से अच्छे लाभदायक अनुबंध प्राप्त हो सकते है. पुराने और भरोसेमंद लोगों के साथ रिश्ते मजबूत रखें. कार्यस्थल का माहौल सकारात्मक रखें. नए विभाग में स्थानांतरण की सूचना प्राप्त हो सकती है. 

स्वास्थ्य/Health:

शरीर में कमजोरी या ऊर्जा की कमी महसूस हो सकती है. इस समय पर्याप्त आराम और पौष्टिक भोजन ले. 

आर्थिक स्थिति/Finance:

दिखावे में आकर अनावश्यक खर्च न करें. व्यवसाय में बड़ा धन निवेश बिना जोखिम की जांच किए ना करें. 

रिश्ते/Relationship:

अपनी भावनाओं को दबाने की वजह शांत तरीके से जाहिर कर सकते हैं. भरोसा बनाने के लिए केवल शब्द नहीं, व्यवहार भी महत्वपूर्ण रहेगा.

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