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Virgo Tarot Card: ज्यादा खर्च और ज्यादा कंजूसी में संतुलन, जीवनसाथी की चिड़चिड़ाहट को कम करने का प्रयास

Virgo Tarot Card Horoscope 17 June: Temperance की ऊर्जा जीवन में तनाव और चिड़चिड़ाहट को दूर करने का प्रयास, पार्टनरशिप में स्पष्टता और पारदर्शिता और शांत रहकर किसी भी गलत प्रतिक्रिया से दूर रहने को बात लेकर आ सकती है.

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Virgo Tarot Card: ज्यादा खर्च और ज्यादा कंजूसी में संतुलन, जीवनसाथी की चिड़चिड़ाहट को कम करने का प्रयास
बड़े परियोजनाओं को शुरू करने के लिए समय उत्तम है.

Virgo Tarot Card Horoscope 17 June 2026 Kanya Tarot Card Rashifal:- इस समय जीवन में संतुलन लाने का प्रयास करें. पारिवारिक मामलों में चल रहे तनाव और विवाद को आपसी बातचीत से शांतिपूर्वक सुलझाने की कोशिश करें. इस समय ज्यादा खर्च और ज्यादा कंजूसी दोनों ही परेशानी ला सकती है. अतः आर्थिक मामलों में संतुलन बनाएं.अपने पुराने मित्रों से मेलमिलाप कर सकते हैं. किसी बात को लेकर जीवनसाथी का रवैया काफी चिड़ाचिड़ाहट भरा हो सकता है. इस स्थिति में शांत रहकर सामने वाले की बातों को सुनने का प्रयास करें. गुस्से में आकर तुरंत कोई प्रतिक्रिया न दें. 

व्यवसायिक/Professional:- अगर किसी नए व्यवसाय में साझेदारी कर रहे हैं, तो जरूरी बातों की पूरी तरह जानकारी दें, जिससे बाद में किसी बड़े विवाद से दूर रह सकेंगे. अपने व्यवहार में और सोच में संतुलन लाएं. बड़े परियोजनाओं को शुरू करने के लिए समय उत्तम है. कार्य क्षेत्र की महत्वपूर्ण और निजी जानकारी की गोपनीयता बनाए रखें. किसी के गलत कार्य का समर्थन न करें. उच्च अधिकारियों के साथ रिश्ते बेहतर रखें. आर्थिक और कानूनी मामलों में सावधानी रखना जरूरी है. 

स्वास्थ्य/Health:- बात-बात में दवा खाने की आदत मैं बदलाव लाए. इससे आगे चलकर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. 

आर्थिक स्थिति/Finance:- खर्चों में संतुलन बनाएं. आमदनी से अधिक खर्च उधार लेने की तरफ ले जा सकता है. 

रिश्ते/Relationship:- दोस्तों के साथ किसी धार्मिक स्थान की यात्रा पर जा सकते हैं. जीवन साथी के साथ रिश्ते में अच्छा ताल में बनाया हुआ है.

लेखक के बारे में
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टैरो कार्ड रीडर दिशा भटनागर
Tarot Card Reader
दिशा भटनागर एक सर्टिफाइड टैरो रीडर और लाइफ कोच है।जो पिछले कुछ वर्षों से टैरो कार्ड्स रीडिंग कर रही है।कई लोग इनकी रीडिंग्स से लाभान्वित हुए है।पिछले... और पढ़ें
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