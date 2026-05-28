विज्ञापन
विशेष लिंक

Taurus Tarot Card Rashifal: रुके हुए पुराने कानूनी मामलों में सकारात्मक हलचल, साझेदार के साथ अनबन की समाप्ति

Taurus Tarot Card Horoscope 17 June: Three of cups की सकारात्मक ऊर्जा जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार, कानूनी मामलों में जीत की उम्मीद और कार्यक्षेत्र में प्रशंसा और विश्वास की बात लेकर आ सकती है.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
Taurus Tarot Card Rashifal: रुके हुए पुराने कानूनी मामलों में सकारात्मक हलचल, साझेदार के साथ अनबन की समाप्ति
किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकती है.

Taurus Tarot Card Horoscope 17 June 2026 Vrashbh Tarot Card Rashifal:- समय के साथ कुछ स्थितियों में बदलाव लाना आवश्यक लग सकता है. पुराने मित्रों के साथ समय व्यतीत करेंगे. संतान सुख की प्राप्ति की उम्मीद नजर आ सकती है. कुछ रुके हुए पुराने कानूनी मामलों में अब हलचल हो सकती है. आपको विश्वास है कि अब स्थितियां आपके पक्ष में फैसला दे सकती है. इस बात से मन ऊर्जावान और उत्साहित होगा. बच्चों के साथ उनके खेलों में शामिल होकर तनाव दूर कर सकते हैं. 

व्यवसायिक/ Professional:- रुके हुए कार्यों में गति आएगी. किसी पुराने कार्य की सफलता का प्रतिफल लंबे समय बाद मिलने से राहत महसूस करेंगे. व्यवसाय में साझेदार के साथ चल रही अनबन को खत्म कर आगे की योजनाओं पर कार्य शुरू कर सकते हैं. पुराने कर्मचारियों और सहयोगियों के स्वास्थ्य के परीक्षण के लिए एक कैंप का आयोजन कर सकते हैं. इससे सभी की प्रशंसा प्राप्त हो सकती है. किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकती है. कर्मचारियों को रुका हुआ वेतन दे सकते हैं. 

स्वास्थ्य/Health:- स्वास्थ्य धीरे-धीरे बेहतर हो रहा है. इस समय अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करेंगे. 

आर्थिक स्थिति/Finance:- कुछ नए शेयर्स खरीद सकते है. इनसे आगे अच्छे लाभ की संभावना नजर आ रही है. 

रिश्ते/Relationship:- नए घर के गृह-प्रवेश का उत्सव सभी करीबी लोगों, मित्रों और सहयोगियों के साथ धूमधाम से मना सकते है.

लेखक के बारे में
img
टैरो कार्ड रीडर दिशा भटनागर
Tarot Card Reader
दिशा भटनागर एक सर्टिफाइड टैरो रीडर और लाइफ कोच है।जो पिछले कुछ वर्षों से टैरो कार्ड्स रीडिंग कर रही है।कई लोग इनकी रीडिंग्स से लाभान्वित हुए है।पिछले... और पढ़ें
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Taurus Aaj Ka Rashifal, Vrashbh Rashifal Aaj, Tarot Card Rashifal, Aaj Ka Rashifal
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com