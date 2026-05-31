Sagittarius Tarot Card: कानूनी मामलों में राहत, अपरिचित लोगों पर अति विश्वास न करने का सुझाव

Sagittarius Tarot Card Horoscope 17 June 2026 Dhanu Tarot Card Rashifal:- अपरिचित लोगों पर ज्यादा विश्वास न करें. आपके साथ कोई करीबी धोखा या विश्वासघात कर सकता है. थोड़ा सजग और सावधान रहें. संतान का गलतियों पर पर्दा डालना और अड़ियल स्वभाव परिजनों को परेशान कर सकता है. यदि कोई कानूनी कार्रवाई चल रही है, तो मामला सुलझ सकता है. इस समय लोगों की गतिविधियों और वातावरण में आ रहे बदलावों को नजरअंदाज न करें. यदि किसी यात्रा पर जाने की योजना बन रही है. तो उसे कुछ समय के लिए स्थगित रखें.

व्यवसायिक/Professional:- व्यवसाय और कार्यक्षेत्र में आंतरिक सुधार लाने के लिए गतिविधियों को व्यवस्थित करें. इससे कार्यों की गति तेज होगी और पुराने कार्य भी पूरे होते नजर आएंगे. आयात-निर्यात के व्यवसाय में सावधानी रखें. संभव है कि कोई बड़ा नुकसान होने की संभावना बन रही है. व्यवसाय में किसी बड़े अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते है. कार्यक्षेत्र में किसी सहयोगी के बढ़ते अनैतिक सम्बन्ध आसपास के वातावरण को अशांत बना सकता है. उस सहयोगी के साथ खुलकर बातचीत कर सकते हैं. इस समय चीजों को सही रखना कार्यक्षेत्र में अच्छे बदलाव ला सकता है.

स्वास्थ्य/Health:- कड़ी मेहनत के साथ विश्राम करना भी आवश्यक है. इससे शारीरिक और मानसिक शांति का अनुभव करेंगे.

आर्थिक स्थिति/Finance:- मोबाइल में खेल खेलने के कारण संतान काफी पैसे खर्च कर सकता है. इससे वो किसी के साथ पैसे उधार ले सकता है.

रिश्ते/Relationship:- जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करें. उन्हें समय-समय पर कुछ ना कुछ उपहार देते रहे.