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Pisces Tarot Card: सपनों को सच करने के लिए व्यवहारिक कदम और झूठा वादे से छवि बिगड़ने की स्थिति

Pisces Tarot Card Horoscope 17 June: Seven of cups की ऊर्जा जीवन में सही निर्णय लेने, आ रहे अवसरों में से सही अवसर का चयन करने और कार्यक्षेत्र में अपनी छवि और पहचान को मजबूत बनाने की बात कर सकती है.

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Pisces Tarot Card: सपनों को सच करने के लिए व्यवहारिक कदम और झूठा वादे से छवि बिगड़ने की स्थिति
किसी से भी कोई झूठा वादा न करें.

Pisces Tarot Card Horoscope 17 June 2026 Meen Tarot Card Rashifal:- इस समय जीवन में कई विकल्प और अवसर सामने आ सकते हैं. इस समय सही निर्णय लेने में दुविधा महसूस कर सकते हैं. भविष्य के लिए सपनों को देखने के साथ व्यवहारिक रूप से उन्हें पूरा करना भी आवश्यक है. सिर्फ सामने देखना जीवन में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त नहीं है. पैसों के निवेश को लेकर जोखिम न उठाएं. आ रही योजना की विश्वसनीयता की जांच जरूर करें. घर के कार्य अधूरे कार्यों के सामने आने से थोड़ा परेशान हो सकते हैं. इन कार्यों को परिवार के सदस्यों के साथ पूरा करने की कोशिश करें. 

व्यवसायिक/Professional:- नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छे अवसरों की प्राप्ति हो सकती है. इन सभी अवसरों में से सही और लाभदायक अवसर का चयन करना दुविधापूर्ण हो सकता है. व्यवसाय में काफी योजनाएं आ सकती हैं, पर सभी योजनाओं पर अमल करना मुश्किल हो सकता है. किसी से भी कोई झूठा वादा न करें. इससे आपकी साख लोगों के बीच खराब हो सकती है. 

स्वास्थ्य/Health:- पाचन संबंधी परेशानी के चलते बेचैनी और घबराहट हो सकती है. सुपाच्य भोजन और व्यवस्थित जीवन से स्वयं को स्वास्थ्य बनाएं. 

आर्थिक स्थिति/Finance:- सामने आ रहे आर्थिक लाभ के मामलों की अच्छे से जांच करें. पुराने कर्जों से परेशान हो सकते है. 

रिश्ते/Relationship:- किसी को प्रेम प्रस्ताव देने से पहले सामने वाले की भावनाओं को जरूर समझने की कोशिश करें.

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