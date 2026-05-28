Libra Tarot Card:कार्यों में लेटलतीफी और लापरवाही से दूरी,कार्यक्षेत्र में बाहरी संपर्कों से रिश्ते मजबूत रखें

Libra Tarot Card Horoscope 17 June 2026 Tula Tarot Card Rashifal:- कार्यों में लापरवाही और लेटलतीफी की आदत को दूर कर जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं. बहुत ज्यादा सोच विचार से अच्छे अवसर और महत्वपूर्ण उपलब्धि हाथ से निकल सकती है. सामाजिक गतिविधियों में भाग लें. इससे नए लोगों से मुलाकात के अवसर प्राप्त होंगे. इस समय स्वयं पर ध्यान दें. अपने व्यक्तित्व और कार्यक्षमता में निखार लाने का प्रयास करेंगे. बच्चों के साथ अच्छा समय बिताए.

व्यवसायिक/Professional:- व्यवसाय में आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन साथ ही कार्यभार भी बढ़ता नज़र आयेगा. कार्यक्षेत्र में बाहरी संपर्कों से रिश्ते मजबूत करें. सरकारी नौकरी में किसी महत्वपूर्ण परियोजना में कार्य करने का अवसर सामने आ सकता है. इस समय तुरंत निर्णय लेकर अवसर को प्राप्त करें. समय पर सही निर्णय न लेने की आदत कार्यों में देरी करा सकती है. इस आदत में बदलाव लाने की आवश्यकता महसूस कर सकते हैं.

स्वास्थ्य/Health:- खांसी-जुकाम के कारण सिरदर्द बढ़ सकता है. पर्याप्त नींद और सुपाच्य भोजन कर सिरदर्द को कम किया जा सकता है.

आर्थिक स्थिति/Finance:- दिखावे में आकर ज्यादा खर्चे न करें.परिवार में पैसों को लेकर बजट बनाएं.

रिश्ते/Relationship:- किसी पुराने मित्र से अचानक हुई मुलाकात रोमांचित कर देगी. पति-पत्नी के बीच हल्की नोंकझोंक सम्बन्धों में मधुरता आएगी.