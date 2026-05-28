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Leo Tarot Card Rashifal: परिवार के मामलों में जिद्दीपन से दूरी, अपरिचित व्यक्ति से मेलमिलाप अपयश का कारण

Leo Tarot Card Horoscope 17 June: Seven of wands की ऊर्जा स्वभाव में ज़िद्दीपन को दूर रखने, समय पर कार्यों को पूरा करने की कोशिश और ज्यादा मेलमिलाप करते समय बातों की गोपनीयता बनाए रखने की बात लेकर आ सकती है.

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Leo Tarot Card Rashifal: परिवार के मामलों में जिद्दीपन से दूरी, अपरिचित व्यक्ति से मेलमिलाप अपयश का कारण
व्यवसाय से जुड़े सभी कार्यों को समय पर पूरा करें.

Leo Tarot Card Horoscope 17 June 2026 Singh Tarot Card Rashifal:-  हिसाब-किताब के मामले में सावधानी रखें. इससे आप आगे आने वाली परेशानियों से बच सकेंगे. महिलाएं घर की सजावट के लिए खरीदारी कर सकती हैं. परिवार के मामलों में ज़िद्दीपन न दिखाएं. परिवार के सदस्यों की सलाह लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लें. कुछ निजी परेशानियों को किसी मित्र के साथ साझा कर सकते हैं. 

व्यवसायिक/Professional:- व्यवसाय में महत्वपूर्ण फैसला लेते समय बजट का ध्यान जरूर रखें. कार्य क्षेत्र में किसी अजनबी व्यक्ति के साथ ज्यादा मेलमिलाप अपयश का कारण बन सकता है. व्यवसाय से जुड़े सभी कार्यों को समय पर पूरा करें. इससे मार्केट में आपकी साख बनी रहेगी. व्यवसाय विस्तार से जुड़ी योजनाओं को लागू करने की लिए समय उत्तम है. साझेदार के व्यवहार में आया बदलाव छोटी-मोटी परेशानियों को ला सकता है. धैर्य और शांति से इस समय का हल निकाल सकते है. 

स्वास्थ्य/Health:- अपने इम्यून सिस्टम और स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए संतुलित आहार और व्यायाम जरूर अपनाएं. बाहर के खानपान और जंकफूड से बचें. 

आर्थिक स्थिति/Finance:- पैसों के लेनदेन और हिसाब-किताब में अतिविश्वास न करें. आर्थिक मामलों में सावधानी रखें. 

रिश्ते/Relationship:- प्रिय के साथ विवाह की बात परिजनों कर सकते है. परिवार में किसी बात का जश्न मना सकते है.

लेखक के बारे में
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टैरो कार्ड रीडर दिशा भटनागर
Tarot Card Reader
दिशा भटनागर एक सर्टिफाइड टैरो रीडर और लाइफ कोच है।जो पिछले कुछ वर्षों से टैरो कार्ड्स रीडिंग कर रही है।कई लोग इनकी रीडिंग्स से लाभान्वित हुए है।पिछले... और पढ़ें
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