Gemini Tarot Card: मित्र से अनबन, पुराने मित्र से प्रेम प्रस्ताव की प्राप्ति, वरिष्ठ अधिकारियों से सराहना

Gemini Tarot Card Horoscope 17 June 2026 Mithun Tarot Card Rashifal:- किसी गलतफहमी के चलते पुराने मित्र से अनबन हो सकती है. सामने वाला प्रेम संबंध बनाने की चाह रख सकता है. इस समय खुद को अकेला महसूस कर सकते हैं. पारिवारिक मामलों में जब तक आपकी सलाह न मांगी जाएं. तब तक शांत रहें. अपने आत्मसम्मान को बनाए रखें. परिवार में विवाह के लिए दवाब बढ़ सकता है.

व्यवसायिक/Professional:- कार्य क्षेत्र में किसी प्रस्ताव या बदलाव को स्वीकृति प्राप्त हो सकती है. आपकी तरह किसी सहयोगी की बढ़ती आत्मीयता दुविधा में डाल सकती है. आपकी ईमानदारी और मेहनत से वरिष्ठ अधिकारियों पर अच्छा प्रभाव पड़ सकता है. इस समय प्रतिस्पर्धा से ज्यादा सहयोग की भावना कार्य करेगी.आपकी कल्पनाशीलता भविष्य के लिए नए रास्ते खोल सकती है. किसी महिला सहकर्मी की तरक्की से खुश हो सकते हैं.

स्वास्थ्य/Health:- लंबे समय से तनाव के चलते शारीरिक और मानसिक थकान महसूस कर सकते है. मेडिटेशन और हल्के फुल्के व्यायाम करने से स्वास्थ्य ठीक रहेगा.

आर्थिक स्थिति/Finance:- व्यवसाय में मंदी का असर नजर आ रहा है. कहीं धन निवेश से पहले अच्छे से जांच पड़ताल करें.

रिश्ते/Relationship:- विवाहित लोगों को आपसी सामंजस्य बैठाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है. मित्र के साथ भावनात्मक निकटता बढ़ेगी.