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Capricorn Tarot Card: परिवार के साथ समय बिताने से संतुष्टि-शांति, कामकाजी महिलाओं के लिए अच्छे अवसर

Capricorn Tarot Card Horoscope 17 June: The Empress की ऊर्जा आर्थिक रूप से समृद्ध होने, समय-समय पर स्वयं को अपडेट करने की जरूरत और कार्यक्षेत्र में महिलाओं को लेकर सकारात्मक बदलाव की बात लेकर आ सकती है.

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Capricorn Tarot Card: परिवार के साथ समय बिताने से संतुष्टि-शांति, कामकाजी महिलाओं के लिए अच्छे अवसर
कार्यक्षेत्र में उच्च अधिकारियों से परेशानियों से बाहर निकलने का मार्गदर्शन मिलेगा.

Capricorn Tarot Card Horoscope 17 June 2026 Makar Tarot Card Rashifal:-  इस समय परिवार के साथ समय बिताना आपको संतुष्टि और शांति देगा. परिवार की बड़ी बुजुर्ग महिला और माता के साथ किसी विषय पर बातचीत कर सकते हैं. आर्थिक मामलों में लाभ प्राप्त हो सकता है. घर की सजावट के लिए कुछ अच्छी वस्तुओं की ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हैं. इस समय काफी पैसा खर्च कर सकते हैं. 

व्यवसायिक/ Professional:- फैशन और ब्यूटी इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को भविष्य को ध्यान रखते हुए स्वयं को व्यवस्थित और अपडेट करने की जरूरत है. महिला कर्मचारियों या व्यवसाय करने वाली महिलाओं को अच्छे अवसरों की प्राप्ति हो सकती है. कार्यक्षेत्र में उच्च अधिकारियों से परेशानियों से बाहर निकलने का मार्गदर्शन मिलेगा. कार्यक्षेत्र में महिलाओं के लिए सकारात्मक बदलाव लाने की नई शुरुआत की जा सकती है. व्यवसाय में महत्वपूर्ण कागजों को व्यवस्थित और संभालकर रखेंगे. सम्पत्ति को लेकर अच्छे से जांच-पड़ताल करें. 

स्वास्थ्य/Health:- ज्यादा मीठा खाने की आदत वजन बढ़ा सकती है. मीठे की आदत पर नियंत्रण रखें. 

आर्थिक स्थिति/Finance:- आर्थिक स्थिति में वृद्धि होती नजर आएगी. नए घर की खरीदी करने की इच्छा पूरी कर सकते है. 

रिश्ते/Relationship:- विवाहित लोगों के जीवन में संतान सुख प्राप्ति का संचार खुशियां बिखेर सकता है. सभी लोग काफी उत्साहित होंगे.

लेखक के बारे में
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टैरो कार्ड रीडर दिशा भटनागर
Tarot Card Reader
दिशा भटनागर एक सर्टिफाइड टैरो रीडर और लाइफ कोच है।जो पिछले कुछ वर्षों से टैरो कार्ड्स रीडिंग कर रही है।कई लोग इनकी रीडिंग्स से लाभान्वित हुए है।पिछले... और पढ़ें
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