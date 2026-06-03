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Aquarius Tarot Card: संतान से जुड़ी सूचना से प्रसन्नता, अतिआत्मविश्वास और ईगो के चलते लोगों से दूरी

Aquarius Tarot Card Horoscope 17 June: Six of wands की ऊर्जा महत्वपूर्ण कार्यों को लेकर गंभीर सोच, कार्यक्षेत्र में अधीनस्थ कर्मचारियों से रिश्ते मजबूत और पद की शक्ति का दुरुपयोग न करने का सुझाव लेकर आ सकती है.

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Aquarius Tarot Card: संतान से जुड़ी सूचना से प्रसन्नता, अतिआत्मविश्वास और ईगो के चलते लोगों से दूरी
अपने पद की शक्ति का दुरुपयोग न करें.

Aquarius Tarot Card Horoscope 17 June 2026 Kumbh Tarot Card Rashifal:-  संतान से जुड़ी कोई शुभ सूचना मिलने से मन में प्रसन्नता रहेगी. पुराने कार्यों को पूरा करने में सफल रहेंगे. इस समय महत्वपूर्ण कार्यों से जुड़ी योजनाओं पर गंभीरता से विचार करें. संपत्ति विवाद के चलते कुछ करीबी संबंधियों के साथ मतभेद हो सकते हैं. पारिवारिक मामलों में समझदारी और सूझबूझ से निर्णय लें. जरूरत पड़ने पर सलाहकार की मदद ली जा सकती है. अति आत्मविश्वास और ईगो के चलते लोगों से दूर हो सकते हैं. घर के बुजुर्गों की उचित देखभाल करें. 

व्यवसायिक/Professional:- व्यवसाय में निर्णय लेते समय जल्दबाजी न करें. विद्यार्थियों को किसी विषय में परेशानी महसूस होने पर उससे संबंधित शिक्षकों की मदद ली जा सकती है. कार्य क्षेत्र में अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ व्यवहार में लचीलापन बनाए रखें. अपने पद की शक्ति का दुरुपयोग न करें. इससे लोगों के बीच आपकी छवि बिगड़ सकती है. उच्च अधिकारियों और साझेदार के साथ किसी भी बात की गोपनीयता न रखें. आवश्यक सूचना की पारदर्शिता बनाए रखें.

स्वास्थ्य/Health:- स्वास्थ्य ठीक रहेगा. इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाएं. पर्याप्त नींद, उचित खानपान और नियमित दिनचर्या स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगी. 

आर्थिक स्थिति/Finance:- रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है. किसी को बिना लिखा पढ़ी के उधार न दें. 

रिश्ते/Relationship:- व्यर्थ के प्रेम सम्बन्धों से दूरी बनाएं. अपने साथी के प्रति ईमानदार रहें.

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