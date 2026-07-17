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Taurus Tarot Card: व्यवसाय में मिलेंगे नए अवसर, समझदारी और संतुलन से बनेगी हर बात

Taurus Tarot Card Horoscope 17 July: Two of swords की ऊर्जा ज्यादा व्यावहारिक सोच से जीवन में भावनात्मक सम्बन्धों में दूरी, गुस्से की जगह समझदारी से बात कार्यों को पूरा करने का प्रयास की बात लेकर आ सकती है.

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Taurus Tarot Card: व्यवसाय में मिलेंगे नए अवसर, समझदारी और संतुलन से बनेगी हर बात
संतुलित फैसले आज सफलता और रिश्तों दोनों को मजबूत करेंगे.

Taurus Tarot Card Horoscope 17 July 2026 Vrashbh Tarot Card Rashifal: आज पारिवारिक जिम्मेदारियों और कार्यक्षेत्र के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक रहेगा. व्यवसाय में नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन आर्थिक फैसले सोच-समझकर लें. स्वास्थ्य के लिए तनाव से दूरी और नियमित दिनचर्या लाभदायक रहेगी. रिश्तों में मर्यादा और समझदारी बनाए रखने से पारिवारिक वातावरण शांत रहेगा.

 व्यक्तिगत/Personal: अचानक से परिवार में किसी की तबियत खराब होने से घर की व्यवस्था बिगड़ सकती है. जिसके चलते सभी जरूरी कार्यों को आगे के लिए स्थगित किया जा सकता है. इस समय व्यवहारिक बने रहना आवश्यक है.गुस्से की बजाय समझदारी से बात करें. संतान का पढ़ाई पर ध्यान न देना भी चिंता बढ़ा सकता है. 

व्यवसायिक/ Professional : जरूरत से ज्यादा आदर्शवादी सोच आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है. व्यवसाय में कुछ बड़े ऑर्डर मिल सकते है. संभव है, कि उन्हें पूरा करने के लिए लोन लेने की आवश्यकता पड़े.प्रॉपर्टी के खरीद फ़रोख्त से जुड़े व्यवसाय में सकारात्मक परिणाम मिल सकते है. कार्य क्षेत्र में साथ काम करने वाले से कर्मचारियों और सहयोगियों के साथ अच्छा व्यवहार बनाए रखें. विपरीत लिंगी लोगों के साथ व्यवहार में मर्यादा बनाए रखें. 

स्वास्थ्य/Health: मानसिक तनाव और नकारात्मकता को दूर रखने के लिए मेडिटेशन और योग के लिए समय निकले. सादा और सुपाच्य भोजन करें. 

आर्थिक स्थिति/Finance: अपनी क्षमता से ज्यादा किसी को उधार ना दें. पुराने कर्जों को समय पर चुकाए. 

रिश्ते/Relationship: बाहरी लोगों को अपने वैवाहिक जीवन में दखल न देने दे. परिवार का माहौल व्यवस्थित रखने का प्रयास करें.

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