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Aries Tarot Card: सही अवसर का सोच-समझकर करें चयन, रिश्तों में ईमानदारी दिलाएगी सुकून

Aries Tarot Card Horoscope 17 July: Seven of cups की ऊर्जा सही समय पर सही निर्णय लेने से लाभ दूसरों की बातों पर ज्यादा ध्यान न देने की आवश्यकता और गलतियों का दोहराव ना कर कार्यों को पूरा करने के प्रयास की बात लेकर आ सकती है.

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Aries Tarot Card: सही अवसर का सोच-समझकर करें चयन, रिश्तों में ईमानदारी दिलाएगी सुकून
ईमानदारी आज सफलता व रिश्तों की मजबूती की कुंजी बनेंगे.

Aries Tarot Card Horoscope 17 July 2026 Mesh Tarot Card Rashifal: आज सही अवसर चुनने में धैर्य और समझदारी की आवश्यकता रहेगी. कार्यक्षेत्र में जल्दबाजी या नए निवेश से बचना बेहतर रहेगा. आर्थिक मामलों में छोटी बचत भविष्य के लिए लाभदायक साबित होगी. परिवार और रिश्तों में संयम, सहयोग और ईमानदारी बनाए रखने से वातावरण सुखद रहेगा.

व्यक्तिगत/Personal: जीवन में कई ऐसे लुभावने अवसर आ सकते हैं. जिनको पाने के लिए गलत साधनों का उपयोग कर सकते है. किसी करीबी व्यक्ति के साथ किसी पुराने विवाद को लेकर समझौता हो सकता है.इस समझौते से मन को राहत मिलेगी. परिवार में किसी के विवाह के आयोजन में कुछ लोगों की बदतमीजी माहौल को तनाव ग्रस्त कर सकती है. इस स्थिति में माहौल को शांत बनाने का प्रयास कर सकते हैं. 

व्यावसायिक/ Professional: कार्य क्षेत्र में आ रहे कुछ अवसरों में से सही अवसर का चयन करना आसान नजर नहीं आ रहा है. सभी अवसरों की अच्छे से जांच पड़ताल कर निर्णय ले सकते हैं. अपने निर्णयों को लेते समय दूसरे के विचारों को खुद पर हावी न होने दे. पूर्व में की गई गलतियों से सबक लेकर उन्हें दोहराने से बचकर रहे. व्यवसाय में अभी नए बदलाव और धन निवेश से बचकर रहे. इस समय स्थितियां अनुकूल न होने से नुकसान हो सकता है. 

स्वास्थ्य/Health: तनाव, उदासी और मौसमी बीमारियों से बचकर रहे.हल्के-फुल्के व्यायाम और मेडिटेशन के लिए समय निकले. 

आर्थिक स्थिति/Finance: छोटे-छोटे बचत कर किसी बड़ी वित्तीय योजना में धन निवेश कर सकते हैं.इस समय सौंदर्य प्रसाधन की चीजों की खरीदारी करेंगे. 

रिश्ते/Relationship: सामाजिक और पारिवारिक गतिविधियों में सहयोग करें. प्रेम संबंधों में ईमानदारी रखना आवश्यक है.

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