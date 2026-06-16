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Taurus Tarot Card Rashifal: संतान प्राप्ति की चाह पूरी होने की उम्मीद, विदेश से जुड़ी किसी योजना की प्रगति

Taurus Tarot Card Horoscope 16 June: Page of wands की ऊर्जा परिवार की जिम्मेदारियों और समस्याओं में भागीदारी, विदेश से कुछ अच्छे अवसरों की प्राप्ति और नौकरी के साथ नए व्यवसाय की शुरुआत की कोशिश करने की बात कर सकती है.

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Taurus Tarot Card Rashifal: संतान प्राप्ति की चाह पूरी होने की उम्मीद, विदेश से जुड़ी किसी योजना की प्रगति
पारिवारिक जिम्मेदारी से थोड़े परेशान हो सकते हैं.

Taurus Tarot Card Horoscope 16 June 2026 Vrashbh Tarot Card Rashifal:- इस समय जल्दबाजी से नहीं, बल्कि सही योजना बनाकर कार्य करें. परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए वरिष्ठ लोगों से सलाह ले सकते हैं. बच्चों की रचनात्मक  गतिविधियों को बढ़ावा देंगे. जीवनसाथी के साथ परिवार बढ़ाने की बात कर सकते हैं. संतान प्राप्ति की चाह रखने वाले लोगों की इच्छा पूरी हो सकती है. पारिवारिक जिम्मेदारी से थोड़े परेशान हो सकते हैं. इन जिम्मेदारियों  का परिवार के अन्य सदस्यों के साथ बंटवारा करें. 

व्यवसायिक/Professional:- विदेश से जुड़ी किसी बड़ी योजना में प्रगति हो सकती है. इस समय बड़ी परियोजनाओं को प्राप्त करने के अवसर मिल सकते हैं. अपनी कार्य शैली में बदलाव लाएं और सही समय पर सही निर्णय लेकर अच्छे अवसर प्राप्त करें. व्यवसाय में किसी दूसरे शहर या नए लोगों से जुड़ी सूचनाएं मिल सकती है. नौकरी के साथ किसी नए व्यवसाय की शुरुआत पर विचार कर सकते है.

स्वास्थ्य/Health:- लंबे समय तक मोबाइल या लैपटॉप पर कार्य करते से कलाई में दर्द हो सकता है. आंखों में हल्की लालिमा भी आ सकती है.

आर्थिक स्थिति/Finance:- परिवार के साथ विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं. घर की सजावट पर काफी खर्च कर सकते हैं.

रिश्ते/Relationship:- साथी के साथ अपनी परेशानियां साझा करेंगे. भावनाओं के साथ व्यवहारिक सोच भी सक्रिय रहेगी.

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