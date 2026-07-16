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Taurus Tarot Card: बड़े बदलाव देंगे नई दिशा, सतर्कता और समझदारी से मिलेगा लाभ

Taurus Tarot Card Horoscope 16 July: Five of pentacles की ऊर्जा पारिवारिक मामलों में निर्णायक मोड़ आने की स्थिति, हिसाब किताब में गड़बड़ी को लेकर किसी परिजन के साथ तनाव की बात लेकर आ सकती है. आईए जानते हैं, वृषभ राशि वाले जातकों के बारे में.

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Taurus Tarot Card: बड़े बदलाव देंगे नई दिशा, सतर्कता और समझदारी से मिलेगा लाभ
समझदारी से फैसले लें और रिश्तों में विश्वास बनाए रखें.

Taurus Tarot Card Horoscope 16 July 2026 Vrashbh Tarot Card Rashifal: आज जीवन और कार्यक्षेत्र में बड़े बदलाव नई दिशा दे सकते हैं. नई परिस्थितियों को स्वीकार करने और पुराने तरीकों में सुधार करने से सफलता मिलेगी. आर्थिक मामलों में सतर्कता और सही हिसाब-किताब रखना आवश्यक रहेगा. रिश्तों में खुलकर संवाद और धैर्य से बढ़ते तनाव को कम किया जा सकता है.

व्यक्तिगत/Personal: लंबे समय से चल रहा मामला निर्णायक मोड़ पर आ सकता है. अचानक बदलाव से किसी पुरानी व्यवस्था को नया रूप दे सकता है. घर में पड़ा कबाड़ हटाने या जगह बदलने की योजना बना सकते हैं. परिवार में किसी गलत बात का विरोध करने पर तनाव हो सकता है. जीवन साथी की गलत लोगों से बढ़ती संगत आर्थिक नुकसान में डाल सकती है. 

व्यवसायिक/Professional: कार्य क्षेत्र में नई नीति, टीम में बदलाव और काम करने के नए तरीके सभी लोगों को मुश्किल में डाल सकते हैं. हिसाब किताब से जुड़े लोगों को किसी अधिकारी की छिपी गलती का पता चल सकता है. इस समय उच्च अधिकारी को इस बात की जानकारी दे सकते हैं. पुराने तरीकों पर अड़े रहने की जगह नई व्यवस्था अपनाकर कार्य क्षेत्र में कार्य करने के तरीकों में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं. कुछ समय इस बदलाव को लेकर असुविधा हो सकती है. 

स्वास्थ्य/Health: लगातार भाग दौड़ और अव्यवस्थित दिनचर्या के कारण नींद की कमी हो सकती है. शरीर द्वारा दिए जा रहे संकेतों को नजरअंदाज ना करें.इस समय पर्याप्त आराम आपके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है. 

आर्थिक स्थिति/Finance: हिसाब किताब में गड़बड़ी के चलते परिवार के किसी सदस्य से तनाव हो सकता है. दिखावे के चक्कर में किए गए खर्च का ब्यौरा लेंगे. 

रिश्ते/Relationship: रिश्ते में दिखावे की परतें हटेंगी. अनकही बातें और पुराने कई सवाल सामने आने से तनाव बढ़ सकता है.

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