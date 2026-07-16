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Pisces Tarot Card: जिम्मेदारियां साझा करने से मिलेगा सुकून, नए रिश्ते और अवसर देंगे नई शुरुआत

Pisces Tarot Card Horoscope 16 July: Seven of wands की ऊर्जा जिम्मेदारियों का अकेले निर्वाह करने का प्रयास, किसी के साथ समस्याओं को साझा करते समय सावधान रहने की बात लेकर आ सकती है. आइए जानते हैं, मीन राशि वाले जातकों के बारे में.

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Pisces Tarot Card: जिम्मेदारियां साझा करने से मिलेगा सुकून, नए रिश्ते और अवसर देंगे नई शुरुआत
भरोसे के साथ आज जीवन में नई सकारात्मक शुरुआत संभव है.

Pisces Tarot Card Horoscope 16 July 2026 Meen Tarot Card Rashifal: आज जिम्मेदारियों को संतुलित तरीके से निभाने और दूसरों पर सोच-समझकर भरोसा करने की आवश्यकता रहेगी. कार्यक्षेत्र में अनुभव और सहयोग से नई संभावनाएं बनेंगी. आर्थिक मामलों में सतर्कता लाभदायक रहेगी, जबकि रिश्तों में पुरानी बातों को भूलकर नए संबंधों की शुरुआत सकारात्मक परिणाम दे सकती है.

व्यक्तिगत/Personal: पुराने मित्रों और सहयोगियों के साथ मुलाकात उत्साहित कर सकती है. इस समय परिवार की जिम्मेदारियों से तनाव महसूस कर सकते है. अपनी जिम्मेदारियों को परिवार के अन्य सदस्यों के साथ बांटे. इससे मन में बढ़ रहा असंतोष कम होगा, और परिवार में शांति और सुकून बना रहेगा. 

व्यवसायिक/Professional: व्यवसायिक जिम्मेदारियों को अकेले पूरा कर सकते है.पूर्व में किसी की धोखाधड़ी के चलते किसी भी व्यक्ति की बड़ी जिम्मेदारी देने से बचते आए है. नौकरी में आए नए सहयोगी से आत्मीयता बढ़ सकती है. पारिवारिक तनाव को कार्यक्षेत्र में न लाएं. किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ अपनी परेशानियां साझा कर सकते है. 

स्वास्थ्य/Health: ज्यादा मीठा और खट्टे पदार्थों के सेवन से गले में तकलीफ हो सकती है. इस समय खानपान में सुधार लाएं. 

आर्थिक स्थिति/Finance: पूर्व में किसी को दिया उधार समय पर वापस न मिलने से, आगे से किसी को बिना लिखा पढ़ी के उधार देने से बचकर रह सकते है. 

रिश्ते/Relationship: पुरानी बातों को मन पर हावी न होने दे.कुछ नए लोगों से रिश्ते बन सकते है.

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