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Libra Tarot Card: परिवार और करियर में संतुलन बनाए रखें, संपत्ति के मामलों में बरतें सावधानी

Libra Tarot Card Horoscope 16 July: Ten of cups की ऊर्जा परिवार के साथ मनोरंजन स्थल की यात्रा, कार्य क्षेत्र में ईर्ष्यालु सहयोगियों की गलत मंशा को धूमिल करने की बात लेकर आ सकती है.आईए जानते हैं, तुला राशि वाले जातकों के बारे में.

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Libra Tarot Card: परिवार और करियर में संतुलन बनाए रखें, संपत्ति के मामलों में बरतें सावधानी
परिवार का साथ आज सफलता की राह आसान बनाएगा.

Libra Tarot Card Horoscope 16 July 2026 Tula Tarot Card Rashifal: आज परिवार और कार्यक्षेत्र के बीच संतुलन बनाकर चलना आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी. कार्यों की समीक्षा और समझदारी से लिए गए निर्णय भविष्य में लाभ देंगे. आर्थिक मामलों में सतर्कता और दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच करना जरूरी रहेगा. रिश्तों में संवाद और धैर्य बनाए रखने से तनाव कम होगा.

व्यक्तिगत/Personal: इस समय कार्यों में सक्रियता बनी रहेगी. परिवार के साथ समय व्यतीत करेंगे. लंबे समय से कार्य की अधिकता के चलते परिवार की जिम्मेदारियां से दूर हो सकते हैं. इस समय परिजनों के साथ किसी मनोरंजन स्थल की यात्रा की तैयारी करेंगे. परिवार में किसी धार्मिक आयोजन को लेकर योजना बन सकती है.परिवार के बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों के साथ समय व्यतीत कर मन को शांति और सुकून प्राप्त हो सकता है. 

व्यवसायिक/Professional: कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तिगत कार्यों के चलते किसी कार्यशाला को स्थगित कर सकते हैं. इस बात से कुछ सहयोगी आपके खिलाफ उच्च अधिकारी को भड़काने का प्रयास करेंगे. अपनी समझदारी और सूझबूझ से अधिकारी के साथ अपने रिश्ते मधुर बनाने का प्रयास करें. पारिवारिक और व्यक्ति व्यावसायिक जीवन में संतुलन लाएं. जीवन के सभी क्षेत्र के कार्यों की प्राथमिकता पृथक रखें. पुराने कार्यों का विश्लेषण कर अपनी गलतियां का आकलन कर सकते हैं. 

स्वास्थ्य/Health: सर में तेज दर्द या माइग्रेन के चलते आंखों में भारीपन महसूस होगा. तेज शोरगुल और रोशनी से दूर जाने का प्रयास करेंगे. 

आर्थिक स्थिति/Finance: किसी संपत्ति में लगाया गया पैसा फंसने की संभावना बन सकती है. खरीद से पूर्व कागजों की सही चार्ज पड़ताल न करने के कारण धोखाधड़ी हो सकती है. 

रिश्ते/Relationship: ससुराल में जीवनसाथी की बातों को ज्यादा महत्व देना चिढ़ा सकता है. इस समय अपनी बातों को महत्वपूर्ण बनाने का प्रयास कर सकते हैं.

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