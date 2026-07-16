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Leo Tarot Card: सतर्कता से टलेगा नुकसान, रुका हुआ धन मिलने की बनेगी संभावना

Leo Tarot Card Horoscope 16 July: The Tower की ऊर्जा पारिवारिक तनाव से बचने का प्रयास, कामकाजी महिलाओं को उनकी मेहनत के लिए सराहना प्राप्ति की बात लेकर आ सकती है. आईए जानते हैं, सिंह राशि वाले जातकों के बारे में.

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Leo Tarot Card: सतर्कता से टलेगा नुकसान, रुका हुआ धन मिलने की बनेगी संभावना
सही निर्णय आज सफलता व रिश्तों में मधुरता लेकर आएंगे.

Leo Tarot Card Horoscope 16 July 2026 Singh Tarot Card Rashifal: आज पारिवारिक तनाव के बीच धैर्य और समझदारी से काम लेना आवश्यक रहेगा. कार्यक्षेत्र में सतर्कता और विरोधियों की गतिविधियों पर नजर रखने से नुकसान से बच सकते हैं. आर्थिक मामलों में रुका हुआ धन मिलने की संभावना है. प्रेम संबंधों में मधुरता और मित्रों का साथ दिन को सुखद बना सकता है.

व्यक्तिगत/Personal: पारिवारिक जीवन में किसी सदस्य के साथ बढ़ते तनाव के चलते परिवार का माहौल अशांतिपूर्ण हो सकता है. इस माहौल का असर सभी लोगों पर पड़ने से मन में चिंता बढ़ेगी. इस समय बच्चों में सकारात्मक गतिविधियों को बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं. परिवार के बड़े बुजुर्गों की सेहत और जरूरत का ध्यान रखेंगे. किसी भी कार्य में तनाव लेने की जगह सही सलाह लेकर समाधान निकाले. 

व्यवसायिक/Professional: व्यवसायिक गतिविधियों को लेकर लापरवाह ना रहे. इस समय विरोधियों की गतिविधियों को नजरअंदाज ना करें. सामने वाले की मंशा आपको भारी नुकसान पहुंचाने की हो सकती है. महिलाओं से जुड़े व्यवसाय में सफलता प्राप्त होगी. कामकाजी महिलाओं को उनकी मेहनत के लिए सराहा जा सकता है. किसी प्रॉपर्टी की खरीद का मामला उलझ सकता है. सामने वाले कि गलत नीयत के चलते पैसा वापस मिलने में थोड़ी परेशानी हो सकती है. 

स्वास्थ्य/Health: किसी भी तरह के नशे से दूर रहे. कार्य की अधिकता और बढ़ते तनाव को जीवन पर हावी न होने दें. 

आर्थिक स्थिति/Finance: रुका हुआ पैसा वापस मिलने की उम्मीद बन सकती है. संतान की उच्च शिक्षा के लिए धन की व्यवस्था करेंगे. 

रिश्ते/Relationship: प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ सकती है. मित्रों के साथ कहीं भ्रमण की योजना बनेगी.

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