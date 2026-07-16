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Capricorn Tarot Card: भावनाओं से नहीं, व्यावहारिक सोच से लें फैसले, रिश्तों में बढ़ सकती है दूरी

Capricorn Tarot Card Horoscope 16 July: Eight of cups की ऊर्जा अतीत की बातों में फंसा होने की स्थिति, स्थान परिवर्तन से मानसिक स्वास्थ्य में राहत की बात लेकर आ सकती है. आईए जानते हैं, मकर राशि वाले जातकों के बारे में.

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Capricorn Tarot Card: भावनाओं से नहीं, व्यावहारिक सोच से लें फैसले, रिश्तों में बढ़ सकती है दूरी
संयम आज चुनौतियों को अवसर में बदलने में मदद करेंगे.

Capricorn Tarot Card Horoscope 16 July 2026 Makar Tarot Card Rashifal: आज भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए व्यावहारिक निर्णय लेना आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण रहेगा. कार्यक्षेत्र में बदलाव और नई रणनीति अपनाने से भविष्य की परेशानियां कम हो सकती हैं. आर्थिक मामलों में फिजूलखर्ची से बचें और स्वास्थ्य के प्रति विशेष सतर्क रहें. रिश्तों में धैर्य और संवाद बनाए रखना दूरियां कम करने में सहायक होगा.

व्यक्तिगत/Personal: अतीत की यादों से मन में दु:ख की तीव्र भावना उत्पन्न हो सकती है.परिवार में घटित कोई घटना आपकी यादों में गहराई में जाकर बस चुकी है. इस समय स्थान परिवर्तन कर अपनी यादों से भागने का प्रयास कर सकते हैं. हालांकि यह स्थिति स्थाई नहीं है. किंतु मानसिक तनाव को कम करने के लिए अभी अन्यत्र जगह पर जाना उत्तम विचार हो सकता है. 

व्यवसायिक/Professional: व्यवसाय में किसी बड़ी गलती के चलते आर्थिक नुकसान हो सकता है. जिसके चलते  व्यावसायिक गतिविधियों में कुछ परिवर्तन लाने का प्रयास कर सकते हैं. कार्य क्षेत्र में अधिकारी से स्थानांतरण की बात करेंगे. कुछ पुराने लोगों से वैचारिक मतभेद होने से नई नौकरी पर विचार कर सकते हैं. इस समय  भावनात्मकता से दूर जाकर व्यवहारिकता और तर्क के आधार पर निर्णय ले. 

स्वास्थ्य/Health: तेज गति से वाहन चलाने या नुकीली वस्तुओं से कार्य करते समय सुरक्षित रहने का प्रयास करें. दुर्घटना होने की संभावना बन रही है. 

आर्थिक स्थिति/Finance: दूसरों पर अनावश्यक प्रभाव डालने या फोड़ करने के लिए फिजूल खर्ची ना करें.घर का बजट आवश्यक खर्च के आधार पर बनाने का प्रयास करें.

रिश्ते/Relationship: वैवाहिक जीवन में अलगाव की स्थिति बन सकती है. रिश्तो में बढ़ती दरार एक दूसरों के बीच दूरी ला सकती है.

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