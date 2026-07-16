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Aquarius Tarot Card: लापरवाही से छूट सकते हैं बड़े अवसर, संयम और सतर्कता से बनेगी बात

Aquarius Tarot Card Horoscope 16 July: Five of wands की ऊर्जा पारिवारिक जीवन में तनाव से रिश्ते खराब, किसी बात को लेकर अधिकारियों की नाराजगी की बात लेकर आ सकती है. आइए जानते हैं, कुंभ राशि वाले जातकों के बारे में.

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Aquarius Tarot Card: लापरवाही से छूट सकते हैं बड़े अवसर, संयम और सतर्कता से बनेगी बात
समझदारी आज चुनौतियों को संभालने की सबसे बड़ी ताकत बनेंगे.

Aquarius Tarot Card Horoscope 16 July 2026 Kumbh Tarot Card Rashifal: आज संयम और सतर्कता बनाए रखना आपके लिए सबसे जरूरी रहेगा. कार्यक्षेत्र में अनुशासन और जिम्मेदारी से काम करने पर भविष्य के अवसर सुरक्षित रहेंगे. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें और स्वास्थ्य संबंधी लापरवाही से बचें. रिश्तों में मर्यादित व्यवहार और शांत संवाद तनाव को कम करने में मदद करेगा.

व्यक्तिगत/Personal: निजी मामलों में किसी सदस्य की बढ़ती दखलंदाजी से तनाव हो सकता है. विवादित संपत्ति को लेकर पड़ोस में रहने वाले किसी व्यक्ति से विवाद की स्थिति बन सकती है.किसी पुराने मित्र से किसी विपरीत लिंगी व्यक्ति से बढ़ती नजदीकियां अनबन की वजह  हो सकती है. आप दोनों की एक ही व्यक्ति को लेकर प्रेमल भावनाएं आपस में तनाव का कारण बन सकती है. इस समय गुस्से और आवेश पर नियंत्रण आवश्यक है. 

व्यवसायिक/Professional: अपने कार्यों में बार-बार गलतियां ना करें. नए अधिकारी द्वारा कुछ कड़े नियम कार्य क्षेत्र में लागू किया जा सकते हैं. इस बात के चलते सहयोगियों के बीच असंतोष की भावना उत्पन्न हो सकती है. कुछ पुराने कर्मचारियों को अधिकारी की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है. कार्यों को पूरा करने को लेकर हुई लापरवाही और गलतियों के कारण कार्यक्षेत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण अवसर हाथ से निकाल सकते हैं. जिसके चलते कार्य क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल बन सकता है. 

स्वास्थ्य/Health: किसी गलत दवा के सेवन से हुए दुष्परिणाम चेहरे पर बड़े-बड़े लाल धब्बों के रूप में नजर आ सकते हैं. इस समय घरेलू उपचार की जगह चिकित्सक की सलाह राहत दिला सकेगी. 

आर्थिक स्थिति/Finance: आर्थिक मामलों में सजग रहे. शेयर्स में पैसा डालने से पहले उसके बारे में जानकारी जरूर प्राप्त करें. 

रिश्ते/Relationship: विपरीत लिंगी व्यक्तियों के साथ मर्यादित व्यवहार करें. गुस्सा होने पर अपनी भाषा का नियंत्रण न खोएं.

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