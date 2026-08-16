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Virgo Tarot Card Rashifal: रिश्तों में अहंकार और जिद से नुकसान, कार्यस्थल की व्यवस्था सुधारने में काफी मेहनत

Virgo Tarot Card Horoscope 16 August: Seven of wands की ऊर्जा कार्यस्थल में व्यवस्था सुधारने के लिए अच्छी मेहनत करने की आवश्यकता, नए आए अधिकारी द्वारा कार्य स्थल में सकारात्मक बदलाव

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Virgo Tarot Card Rashifal: रिश्तों में अहंकार और जिद से नुकसान, कार्यस्थल की व्यवस्था सुधारने में काफी मेहनत
कन्या राशि का टैरो राशिफल
Photo Credit: NDTV

Virgo Tarot Card Horoscope 16 August 2026 Kanya Tarot Card Rashifal: ससुराल पक्ष से सम्बन्ध अच्छे रखें. छोटी-छोटी बातों को लेकर नकारात्मक सोच ना रखें. रिश्तो में अहंकार और जिद को ना आने दे. ध्यान से किए गए कार्यों में अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है. परिवार में छोटे शिशु के आगमन की सूचना उत्साहित कर सकती है. समय आपके पक्ष में है. आपका सरल स्वभाव लोगों को प्रभावित करेगा. 

व्यवसायिक/ Professional:

व्यवसाय में कुछ चुनौतियां आती नज़र आएंगी. समय कार्यस्थल की व्यवस्था संभालने के लिए काफी मेहनत करना पड़ सकती है खैर रखें और कर्मचारियों की गतिविधियों को नजरअंदाज ना करें. नए अधिकारी  के आने से कार्यस्थल में पहले से अधिक सकारात्मक महसूस करेंगे. व्यवसाय में आए सहयोगियों के साथ अच्छा तालमेल बैठाने का प्रयास करें. समय की अनुकूलता धीरे धीरे सभी के

स्वास्थ्य/Health:

किसी चोट को लेकर लापरवाही करने से संक्रमण हो सकता है. बीमारी के लक्षणों को नजर अंदाज न करें. 

आर्थिक स्थिति/Finance:

अपने किसी करीबी मित्र की आर्थिक मदद कर सकते है. इस समय परिजनों से यह बात छुपा सकते है. 

रिश्ते/Relationship:

जीवन को तनाव रहित और सुकून भरा बनाने के लिए हमेशा बातों पर बहस न करने की आदत में सुधार लाना चाहिए.

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