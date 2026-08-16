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Taurus Tarot Card Rashifal: कुछ रुके हुए निजी कार्य पूरे होने की स्थिति, जल्दी अच्छे अनुबंध और टेंडर प्राप्ति की उम्मीद

Taurus Tarot Card Horoscope 16 August: Four of pentacles की ऊर्जा पारिवारिक जीवन में अच्छे परिवर्तन लाने की उम्मीद, जीवन में बढ़ती सकारात्मकता से कार्य पूरा करने में सहजता आ सकती है.

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Taurus Tarot Card Rashifal: कुछ रुके हुए निजी कार्य पूरे होने की स्थिति, जल्दी अच्छे अनुबंध और टेंडर प्राप्ति की उम्मीद
वृषभ राशि का टैरो राशिफल
Photo Credit: NDTV

Taurus Tarot Card Horoscope 16 August 2026 Vrashbh Tarot Card Rashifal: कुछ रुके हुए निजी का पूरे हो सकते हैं. इस समय अपना ध्यान कार्य पूरा करने पर केंद्रित करें. फिलहाल बड़े बदलावों की कोशिश परेशानी ला सकती है. बड़े बुजुर्ग लोगों का सम्मान बनाए रखें. किसी से मदद न करने की ज्यादा उम्मीद ना करें. अपनी क्षमता के अनुसार कार्य पूरा करें. किसी बाहरी व्यक्ति के साथ पारिवारिक बातें साझा ना करें. कहीं अटका हुआ पैसा मांगने पर वापस मिलने की संभावना हो सकती है. 

व्यवसायिक/ Professional:

प्रभावशाली और राजनीतिक लोगों से संपर्क बना रहे. जल्द ही अच्छे अनुबंध या टेंडर प्राप्ति की उम्मीद बन सकती है. कार्य को समय पर पूरा करें. अपने योग्यता का प्रदर्शन कर सकते हैं. किसी भी स्थिति अपनी क्षमता से अधिक लोन ना लें. उच्च अधिकारी से अपने मनचाहे स्थान पर स्थानांतरण की बात कर सकते हैं. आपको विश्वास है, कि आपकी इच्छा जरुर पूरी होगी. कार्य की अधिकता के चलते ओवरटाइम करना पड़ सकता है. 

स्वास्थ्य/Health:

दिमाग और खराब दिनचर्या का असर पड़ता नजर आ रहा है समय पर्याप्त नींद और संतुलित भोजन आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगा.

आर्थिक स्थिति/Finance:

किसी को दिया हुआ पैसा वापस मांगने पर मिलने की उम्मीद की जा सकती है. अपनी क्षमता से ज्यादा लोन लेकर परेशानी खड़ी ना करें. 

रिश्ते/Relationship:

ससुराल पक्ष में तालमेल बनाकर रखें. प्रेम संबंध में समझ की कमी से थोड़ी परेशानी हो सकती है.

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