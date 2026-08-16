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Scorpio Tarot Card Rashifal: अतीत की यादों बाहर निकाल कर आगे बढ़ने का प्रयास

Scorpio Tarot Card Horoscope 16 August: Eight of cups की ऊर्जा जीवन में आगे बढ़ाने के लिए पुरानी गलतियों से सबक लेने की आवश्यकता व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में पैसों के मामले में पुराने गलत निवेश से सबक लेने की जरूरत.

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Scorpio Tarot Card Rashifal: अतीत की यादों बाहर निकाल कर आगे बढ़ने का प्रयास
वृश्चिक राशि का टैरो राशिफल
Photo Credit: NDTV

Scorpio Tarot Card Horoscope 16 August 2026 Vrashchik Tarot Card Rashifal: अतीत  की यादों से बाहर निकाल कर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे. घर के बड़े लोगों की सलाह मन में उलझन बढ़ा सकती है. वैवाहिक जीवन में संतुलन बनाना मुश्किल हो सकता है. विचारों में बढ़ता वैचारिक मतभेद रिश्ते में कड़वाहट ला सकता है. पैसों से जुड़े पुराने गलत निवेश से सीख लेने की आवश्यकता महसूस करेंगे. ये समय कई पुरानी चीजों से दूरी बना कर आगे बढ़ने की स्थिति ला सकता है. 

व्यवसायिक/ Professional:

क्षेत्र में पुराने प्रोजेक्ट में आ रही गड़बड़ियों के कारण उससे दूर हो सकते हैं. कुछ सहकर्मियों के साथ किसी गलत बात को लेकर थोड़ा विवाद हो सकता है. इस समय जीवन में नकारात्मकता बढ़ती नजर आएगी. किसी अनुबंध में पैसों के लेनदेन में परेशानी अनुभव करेंगे. नौकरी बदलने पर विचार कर सकते हैं. कोई भी बड़ा बदलाव सिर्फ वर्तमान  स्थिति के कारण जीवन में शामिल न करें. मौजूदा स्थिति, नई जगह, वेतन और आगे की संभावनाओं को देखकर निर्णय लें. 

स्वास्थ्य/Health:

बदलते मौसम में खानपान का विशेष ध्यान रखें. बारिश के मौसम में तेज गति से दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें. 

आर्थिक स्थिति/Finance:

व्यवसाय में नए अनुबंधों पर हस्ताक्षर से पूर्व आर्थिक लाभ की बात जरूर ध्यान में रखें. लागत के अनुसार  मुनाफा प्राप्त न होने की स्थिति में अनुबंध पर पुनर्विचार किया जा सकता है. 

रिश्ते/Relationship:

प्रिय के साथ संबंधों में गंभीरता लाएं.व्यर्थ  की बहस से रिश्ते कमजोर होते हैं.

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