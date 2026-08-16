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Sagittarius Tarot Card Rashifal: कार्य क्षेत्र की राजनीति से दूर रहने का प्रयास करें

Sagittarius Tarot Card Horoscope 16 August: Five of wands की ऊर्जा अपने कार्यों को बेहतर बनाकर लोगों के सामने अपनी छवि बेहतर बनाने का प्रयास, व्यर्थ की गुटबाजी या राजनीति से दूर रहने की आवश्यकता.

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Sagittarius Tarot Card Rashifal: कार्य क्षेत्र की राजनीति से दूर रहने का प्रयास करें
धनु राशि का टैरो राशिफल
Photo Credit: NDTV

Sagittarius Tarot Card Horoscope 16 August 2026 Dhanu Tarot Card Rashifal: प्रेम संबंधों में कुछ समय दूरी लेने की स्थिति बन सकती है लंबी यात्रा से पहले  स्वास्थ्य सम्बन्धी जांचे जरूर करवाएं. पति-पत्नी के बीच किसी बाहरी व्यक्ति के कारण तनाव हो सकता है. पारिवारिक मामलों को समझदारी और सूझबूझ से सुलझाने का प्रयास करें. छोटी-छोटी बातों को लेकर परिवार की शांति भंग न करें. संतान की गतिविधियों को नजरअंदाज ना करें. बार-बार आ रही किसी परेशानी को लेकर सही समाधान ढूंढने का प्रयास करें. 

व्यवसायिक/ Professional:

ऑफिस की राजनीति से खुद को दूर रखें.दूसरे लोगों के विवाद या गुटबाजी में शामिल होने के कारण उच्च अधिकारियों के सामने आपकी छवि नकारात्मक हो सकती है. किसी अच्छे अवसर की प्राप्ति का निर्णय सूझबूझ से लें. लोगों की व्यर्थ की बातों में आने की जगह अपने कार्यों का प्रदर्शन पर ध्यान दें. किसी अवसर को प्राप्त करने के लिए जरूरत से ज्यादा सोच विचार ना करें. व्यवसाय में नई उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं. जिनका फायदा आगे विस्तार में होगा. कुछ कार्यों में तुरंत निर्णय लेने की आवश्यकता महसूस कर सकते है. 

स्वास्थ्य/Health:

ज्यादा तनाव मानसिक स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है. मेडिटेशन और हल्के-फुल्के व्यायाम द्वारा स्वयं को स्वस्थ रखने का प्रयास करें. 

आर्थिक स्थिति/Finance:

आर्थिक मामलों में लापरवाही न करें. पैसों के लेनदेन में पारदर्शिता बनाए रखें. 

रिश्ते/Relationship:

जो कुछ आपको जीवन में हासिल है. उसको लेकर जीवन को और बेहतर बनाने का प्रयास करें. दूसरों के होड़ में आकर रिश्तो में तनाव ना लाएं.

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