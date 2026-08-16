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Libra Tarot Card Rashifal: अंधविश्वास से धोखा मिलने की स्थिति,जोखिम पूर्ण योजनाओं का हिस्सा बनाने से दूरी

Libra Tarot Card Rashifal: अंधविश्वास से धोखा मिलने की स्थिति, जोखिम पूर्ण योजनाओं का हिस्सा बनाने से दूरी, व्यवसाय और कार्यक्षेत्र में सहयोगियों के साथ रिश्ते बेहतर करने का प्रयास.

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Libra Tarot Card Rashifal: अंधविश्वास से धोखा मिलने की स्थिति,जोखिम पूर्ण योजनाओं का हिस्सा बनाने से दूरी
तुला राशि का टैरो राशिफल
Photo Credit: NDTV

Libra Tarot Card Horoscope 16 August 2026  Tula Tarot Card Rashifal: पारिवारिक जिम्मेदारियों को लेकर सजग रहेंगे. बच्चों के साथ उनकी गतिविधियों में भाग लेंगे. बड़े बुजुर्ग लोगों की जरूरतों को समझ सकते है. बात-बात पर क्रोधित होने की आदत में बदलाव लाएं. किसी पर किया अंधविश्वास धोखा दे सकता है. सावधान रहें. अपने व्यवहार को  बचपने से गंभीरता की तरफ ले जाये. कुछ नए बदलाव सकारात्मक सोच को बढ़ाएंगे. जोखिम पूर्ण योजनाओं का हिस्सा न बने. 

व्यवसायिक/ Professional:

कार्य क्षेत्र में नई परियोजना पर कार्य करने का मौका प्राप्त होगा. यदि किसी योजना में कुछ जोखिम शामिल हो, तो पहले उस योजना की पूरी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करें. जीवन में नई शुरुआत होती नजर आएगी. व्यवसाय में चली आ रही समस्याओं के समाधान किसी अनुभवी व्यक्ति की मदद से प्राप्त हो सकते हैं. सहयोगियों और कर्मचारियों के साथ अपना व्यवहार लचीला और मधुर रखें. कार्यक्षेत्र में नए आए सहयोगियों की मदद उनके कार्यों को पूरा करने में कर सकते है. किसी की सहकर्मी का मजाक ना उड़ाएं. 

स्वास्थ्य/Health:

जरूरत सबसे ज्यादा तनाव लेने से बचे. पर्याप्त नींद ले और पौष्टिक भोजन करें. अपनी शारीरिक साफ सफाई पर ध्यान दें. 

आर्थिक स्थिति/Finance:

परिवार में सजावटी वस्तुओं की खरीदारी पर अच्छा खासा खर्च कर सकते है. ऑनलाइन शॉपिंग करते समय पैसों के लेनदेन में सावधानी रखें. 

रिश्ते/Relationship:

पति-पत्नी के बीच का संबंध अच्छा बना रहेगा. घर के बड़े लोगों का आशीर्वाद और सहयोग परिवार में व्यवस्था और अनुशासन बनाने में सहायक होगा.

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