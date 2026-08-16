विज्ञापन
विशेष लिंक

Gemini Tarot Card Rashifal: समय पर पूरे होंगे काम, विदेश से नौकरी का प्रस्ताव संभव

Gemini Tarot Card Horoscope 16 August:- Six of wands की ऊर्जा विदेश में नौकरी या पढ़ाई करने के अवसर मिलने की संभावना, कार्य क्षेत्र में अपने कार्यों को पूरा करने के लिए अपनी क्षमता का प्रदर्शन से उच्च अधिकारी पर सकारात्मक प्रभाव डालने की बात लेकर आ सकती है.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
Gemini Tarot Card Rashifal: समय पर पूरे होंगे काम, विदेश से नौकरी का प्रस्ताव संभव
मिथुन राशि का टैरो राशिफल
Photo Credit: NDTV

Gemini Tarot Card Horoscope 16 August 2026 Mithun Tarot Card Rashifal: लंबे समय से अधूरे पड़े किसी कार्य के पूरे होने की संभावना बन रही है. पुराने दोस्त से मुलाकात रिश्तों में नयापन लेगी. जीवन में सफलता प्राप्त करके मन में अहंकार न आने दे. परिवार के सभी सदस्यों के साथ घर की सजावट में बदलाव पर विचार कर सकते है. किसी करीबी संबंधी के यहां कार्यक्रम में परिवार के शामिल हो सकते है. निजी  कार्यों के चलते यात्रा करने का मौका प्राप्त हो सकता है. कार्यों के पूरा होने से  मन में संतुष्टि रहेगी. 

व्यवसायिक/ Professional:

विदेशी कंपनी से नौकरी का आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है. इस शुभ समाचार के साथ विदेशी कंपनी के बारे में सभी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करें. इस समय टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए अच्छे अवसर आ सकते हैं. अपनी क्षमता पर भरोसा कर सही मौकों को प्राप्त करने का प्रयास करें.कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारी आपकी क्षमता और काबिलियत को पहचानेंगे. विदेश में पढ़ाई की इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों को सभी जरूरी कागजातों को व्यवस्थित रखना चाहिए. किसी एक भी कागजात की कमी हाथ आए अवसर से दूर कर देगी. 

स्वास्थ्य/Health:

अनियमित खान पान की वजह से पेट में परेशानी हो सकती है. ताजे फल और सब्जियों का सेवन करें. इस समय त्वचा और बालों से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. 

आर्थिक स्थिति/Finance:

संतान की नौकरी प्राप्ति की सूचना आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकती है. अनावश्यक खर्चों पर रोकथाम लगाए. 

रिश्ते/Relationship:

पति पत्नी भविष्य से जुड़ी नई योजनाएं बना सकते हैं. जीवन में नई शुरुआत करते समय एक दूसरे की उम्मीदों को साफ समझना जरूरी रहेगा.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Gemini Aaj Ka Rashifal, Mithun Rashifal, Aaj Tarot Card Rashifal
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com