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Capricorn Tarot Card Rashifal: कार्यस्थल पर गलत बातों से बचें, पार्टनर से जरूरी बातें साझा करें

Capricorn Tarot Card Horoscope 16 August: Seven of swords की ऊर्जा अपने व्यवहार और व्यक्तित्व में नकारात्मकता ना आने देने का प्रयास, अपने कार्य स्थल या सहयोगियों के बारे में गलत बात न करने की कोशिश करें

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Capricorn Tarot Card Rashifal: कार्यस्थल पर गलत बातों से बचें, पार्टनर से जरूरी बातें साझा करें
मकर राशि का टैरो राशिफल
Photo Credit: NDTV

Capricorn Tarot Card Horoscope 16 August 2026 Makar Tarot Card Rashifal: अपनी बातचीत और विचारों से लोगों पर प्रभाव डाल सकते हैं. पारिवारिक संपत्ति के मामले में विवाद बढ़ने से रिश्तो में तनाव आ सकता है. इस समय इस संपत्ति के मामले को सुलझाने का प्रयास कर सकते हैं. लोगों की बातों में आकर किसी के प्रति गलत राय ना बनाएं. जीवनसाथी की कमियों को दूर करने का प्रयास करें. उसका मजाक ना उड़ाए. 

व्यवसायिक/ Professional:

अपने कार्यस्थल के बारे में बाहर लोगों से गलत बातें ना करें. इससे आपके कार्यस्थल  के साथ आपकी भी छवि लोगों के मन में बिगाड़ सकते हैं. जरा जरा सी बातों को लेकर हंगामा न करें. व्यवसाय में अपनी गलतियां को दूसरे पर ना डालें. पैसों के लेनदेन में सावधानी और पारदर्शिता बनाए रखें सभी आवश्यक जानकारी को साझा करना जरूरी है. छोटी-छोटी बातों को छुपा कर रखने से रिश्ते में गलतफहमियां बढ़ सकती है. जिसका फायदा आपके विरोधी पक्ष अपने मुनाफे के लिए उठा सकते हैं. 

स्वास्थ्य/Health:

लगातार काम करने की वजह बीच-बीच में आराम ले. समय पर खाना खाएं और पर्याप्त नींद लें. इससे आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. 

आर्थिक स्थिति/Finance:

जुआ ,सट्टा और बहुत जोखिम वाले कार्यों में पैसा ना लगाएं. ज्यादा फायदे के लालच  में बड़ा धन निवेश न करें. 

रिश्ते/Relationship:

परिवार के लोगों की जरूरत तो सुख सुविधा का ध्यान रखें. बड़े बुजुर्गों की छोटी-छोटी जरूरतों को नजरअंदाज न करें.

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