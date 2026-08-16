विज्ञापन
विशेष लिंक

Aries Tarot Card Rashifal: काम में बढ़ेगा सकारात्मक माहौल, संपत्ति विवाद से रहें सावधान

Aries Tarot Card Horoscope 16 August: Knight of wands की ऊर्जा नए बदलावों से कार्य स्थल की खूबसूरती दुगनी,जीवन में बढ़ती सकारात्मकता से कार्य करने में सहजता और जांच पड़ताल करने की जरूरत की बात आ सकती है

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
Aries Tarot Card Rashifal: काम में बढ़ेगा सकारात्मक माहौल, संपत्ति विवाद से रहें सावधान
मेष राशि का टैरो राशिफल
Photo Credit: NDTV

Aries Tarot Card Horoscope 16 August 2026 Mesh Tarot Card Rashifal: काम न करने के बहाने ना ढूंढे. हमेशा चीजों को डालते रहने की आदत लोगों से दूर कर सकती है. कार्य को समय पर करना आपकी सक्रियता को दर्शाएगा. बच्चों की बातों में आकर किसी के साथ विवाद ना करें.परिवार के साथ किसी मनोरंजन स्थल की यात्रा पर जा सकते हैं. 

व्यवसायिक/ Professional:

कार्यस्थल पर उच्च अधिकारी की पदोन्नति का जश्न मना सकते हैं. कुछ नए बदलाव कार्यस्थल की खूबसूरती को बढ़ा सकते है. जिसके चलते माहौल में सकारात्मक बढ़ सकती है.
व्यवसाय की यात्रा के चलते निजी कार्यों को आगे के लिए स्थगित करना पड़ सकता है. व्यवसाय में  अनुबंध पर हस्ताक्षर से पूर्व उसकी शर्तों को अच्छे से पढ़ लेना बेहतर रहेगा. शिक्षा से जुड़े हुए विभागों में कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया जा सकता है. इससे उनके लिए अच्छे अवसर आ सकते हैं. 

स्वास्थ्य/Health:

जल्दबाजी  से चलने के कारण पैर में चोट लग सकती है. इस समय पैर की देखभाल करें. लापरवाही के चलते चोट को अनदेखा न करें. 

आर्थिक स्थिति/Finance:

विवादित संपत्ति के कारण नुकसान हो सकता है. कानूनी मामले में काफी धन खर्च हो सकता है. 

रिश्ते/Relationship:

अतीत से आया कोई व्यक्ति वर्तमान जीवन में परेशानी ला सकता है.इस समय सामने वाले की मंशा समझने का प्रयास करें.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Aries Aaj Ka Rashifal, Mesh Rashifal Àaj, Tarot Card Rashifal
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com