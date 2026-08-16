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Aquarius Tarot Card Rashifal: अफवाहों से रहें दूर, कानूनी मामले में जल्द फैसला संभव

Aquarius Tarot Card Horoscope 16 August: The Tower की ऊर्जा सोच समझकर और सही बातचीत करने का प्रयास, कानूनी मामलों में फैसला मिलने की स्थिति के चलते तनाव और गलत अफवाहों का प्रचार प्रसार से बचने की बात लेकर आ सकती हैं.

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Aquarius Tarot Card Rashifal: अफवाहों से रहें दूर, कानूनी मामले में जल्द फैसला संभव
कुंभ राशि का टैरो राशिफल
Photo Credit: NDTV

Aquarius Tarot Card Horoscope 16 August 2026 Kumbh Tarot Card Rashifal: ज्यादा भागदौड़ से मन में तनाव बढ़ सकता है. किसी कानूनी मामले में जल्द ही फैसला आने की संभावना नजर आ रही है. आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए अपने प्रयासों में तेजी लाएं. पैसे से जुड़े हिसाब किताब को व्यवस्थित कर सकते हैं. संतान की उपलब्धियां पर गर्वित होंगे. अपने जरूरी कार्यों को पहले पूरा करने का प्रयास करें. 

व्यवसायिक/ Professional:

व्यवसाय करने वाली महिलाएं अपने कार्यों को लेकर सक्रिय रहेंगी. जिससे अच्छा मुनाफा प्राप्त होने की स्थिति बन सकती है. पब्लिक रिलेशन और मीडिया से जुड़े लोगों को अपने कार्यों पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ सकती है. व्यर्थ की अफवाहों में आकर गलत खबरों का प्रचार प्रसार ना करें. आपके बातचीत और व्यवहार की छोटी सी गलती भी सफलता को प्रभावित कर सकती है. इस बात को लेकर सजग रहे किसी से बातचीत करते समय अपने शब्दों और भाषा का ध्यान रखें. कार्यस्थल पर किसी परियोजना को सफल बनाने के लिए सभी लोगों का सहयोग अच्छा परिणाम लेकर आएगा. 

स्वास्थ्य/Health:

पैरों में बढ़ते दर्द के कारण कार्य क्षमता प्रभावित हो सकती है. इस स्थिति में नींद की कमी महसूस करेंगे. 

आर्थिक स्थिति/Finance:

पैसों  का कोई बड़ा फैसला लेते समय अनुभवी व्यक्ति की सलाह ले सकते हैं. गैर जरूरी गतिविधियों में पैसा लगाने से बचें. 

रिश्ते/Relationship:

घर की व्यवस्था संभालने में अपना सहयोग दें. जीवनसाथी के कार्यों में मदद कर उसके कार्य भार में कमी लाने का प्रयास करें.

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