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Taurus Tarot Card: भौतिक सुख-सुविधाओं प्राप्त करने का लालच, किसी भी गलत या अनैतिक कार्यों का हिस्सा न बने

Taurus Tarot Card Horoscope 15 June: The Devil की ऊर्जा बुरी आदतों और लालच से दूरी, गलत संगति और अनैतिक कार्य से परेशानी और भौतिक सुख सुविधाओं से अशांति की बात लेकर आ सकता है. आईए जानते हैं, वृषभ राशि वाले जातकों के बारे में.

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Taurus Tarot Card: भौतिक सुख-सुविधाओं प्राप्त करने का लालच, किसी भी गलत या अनैतिक कार्यों का हिस्सा न बने
लालच से दूर रहकर सही निर्णय लेना आपके लिए लाभदायक रहेगा.

Taurus Tarot Card Horoscope 15 June 2026 Vrashbh Tarot Card Rashifal: इस समय अपने स्वभाव की नकारात्मक आदतों और लालच पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है. परिवार में किसी सदस्य के व्यवहार या संगति को लेकर तनाव की स्थिति बन सकती है, इसलिए धैर्य और समझदारी से काम लें. भौतिक सुख-सुविधाओं की अधिक चाह मानसिक अशांति का कारण बन सकती है. कार्यक्षेत्र में दबाव बढ़ सकता है, लेकिन ईमानदारी और नैतिकता के साथ काम करना आपके लिए लाभदायक रहेगा. किसी भी गलत या अनैतिक गतिविधि से दूरी बनाए रखें. आर्थिक मामलों में सतर्क रहें और किसी पर आंख मूंदकर भरोसा न करें. स्वास्थ्य के लिए सादा भोजन और पर्याप्त पानी का सेवन लाभकारी रहेगा. रिश्तों में जलन और अहंकार से बचकर संवाद और विश्वास बनाए रखना जरूरी होगा.

व्यक्तिगत/Personal: स्वभाव से बुरी आदतें और लालच को दूर करने का प्रयास करें.परिवार के किसी सदस्य की बुरी संगत और जिद्दीपन के चलते कुछ लोगों से विवाद हो सकता है. इस समय सामने वाले को समझने का प्रयास करें. इस समय घर का माहौल काफी कलहपूर्ण और घुटन भरा हो सकता है. भौतिक शुभ सुविधाओं के पीछे भागने के कारण मन में अशांति और निराशा आ सकती है. आर्थिक मामलों में किसी पर अतिविश्वास न करें. कोई आपको धोखा दे सकता है. अतः सावधान रहे. 

व्यवसायिक/Professional: सेल्स और मार्केटिंग से जुड़े लोगों के ऊपर करने का दवाब बढ़ सकता है.कार्य क्षेत्र में आया नया अधिकारी लालची और घमंडी स्वभाव के चलते पुराने सहयोगियों को परेशान कर सकता है. किसी भी गलत या अनैतिक कार्यों का हिस्सा न बने. इस समय नौकरी में परिवर्तन करने का विचार कर सकते हैं. नई नौकरी की प्राप्ति ना हो पाने के कारण खुद को मजबूर महसूस करेंगे. किसी की बातों में आकर अपने कार्यों से बेईमानी ना करें .अपने कार्य को ईमानदारी और सूझबूझ से पूरा करें. 

स्वास्थ्य/Health: बदलते मौसम में त्वचा के संक्रमण से बचकर रहे हैं.सादा और सात्विक भोजन लें और खूब पानी पिएं. 

आर्थिक स्थिति/Finance: गलत तरीके से धन कमाने से दूर रहे.किसी से उधार लिया पैसा समय पर वापस करें. 

रिश्ते/Relationship: प्रेम संबंधों में जलन हावी रह  सकती है. साथी अपने निर्णय को आपके ऊपर हावी करने की कोशिश कर सकता है.

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