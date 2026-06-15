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Sagittarius Tarot Card: भावनाओं से अधिक व्यावहारिकता अपनाएं, जोखिमभरे निवेश से बचें

Sagittarius Tarot Card Horoscope 15 June: Knight of cups ki ऊर्जा पारिवारिक मामलों में वरिष्ठ लोगों की मदद और मार्गदर्शन, कार्य क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि और कार्यों को पूरा करने को लेकर गंभीरता की बात कर सकती है. आइए जानते हैं, धनु राशि वाले जातकों के बारे में.

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Sagittarius Tarot Card: भावनाओं से अधिक व्यावहारिकता अपनाएं, जोखिमभरे निवेश से बचें
व्यावहारिक दृष्टिकोण आपको अनावश्यक जोखिमों से बचाएगा.

Sagittarius Tarot Card Horoscope 15 June 2026 Dhanu Tarot Card Rashifal: परिवार में किसी सदस्य के व्यवहार को लेकर चिंता और असंतोष महसूस हो सकता है. ऐसे में वरिष्ठों का मार्गदर्शन और व्यावहारिक सोच आपके लिए लाभदायक रहेगी. कार्यक्षेत्र में कोई अच्छी खबर मिलने के संकेत हैं, लेकिन सफलता के लिए पूरा ध्यान अपने काम पर केंद्रित रखना जरूरी होगा. पुराने कार्यों को पूरा करने पर जोर दें और नए कार्यों की शुरुआत फिलहाल टालें. व्यवसाय में जोखिमभरे निवेश से बचना समझदारी होगी. आर्थिक मामलों में आय और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखें. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, खासकर परिवार के किसी सदस्य की सेहत को लेकर. रिश्तों में अपनी उदारता का संतुलित उपयोग करें और दूसरों को अपनी भावनाओं का अनुचित लाभ न उठाने दें.

व्यक्तिगत/Personal: परिवार में किसी सदस्य की बढ़ती मनमानी परेशान कर सकती है. बार-बार समझाने के बाद भी सामने वाला व्यक्ति अपनी आदतों में बदलाव नहीं ला रहा है.परिवार के वरिष्ठ लोगों से मार्गदर्शन ले और उनके साथ कुछ समय बिताए. ज़्यादा भावुकता व्यवहार में ठीक नहीं है. इससे सामने वाला आपका लाभ उठा सकता है. व्यवहारिक दृष्टिकोण रखें. पारिवारिक और सामाजिक गतिविधियों पर ध्यान दें. 

व्यवसायिक/Professional: कार्य क्षेत्र में जल्द ही कोई बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति हो सकती है. इस समय पूरा ध्यान अपने कार्यों पर केंद्रित रखें. व्यर्थ की बातों में समय बर्बाद न करें. व्यवसाय में जोखिम पूर्ण योजनाओं में पैसा न लगाएं. कुछ निर्णय लेते समय हो रही दुविधा को किसी अनुभवी व्यक्ति की मदद से सुलझा सकते है. किसी से मदद मांगने में हिचकिचाएं नहीं. पुराने कार्यों को पूरा करने पर ध्यान दें. नए कार्यों की शुरुआत के लिए समय उत्तम नहीं है. 

स्वास्थ्य/Health: परिवार में किसी छोटे सदस्य के स्वास्थ्य से चिंतित हो सकते है. स्वास्थ्य ठीक करने के लिए कुछ समय स्थान परिवर्तन कर सकते है. 

आर्थिक स्थिति/Finance:  नौकरी में वेतन वृद्धि को लेकर उच्च अधिकारी से बात कर सकते है. आय और खर्च में तालमेल बनाए. 

रिश्ते/Relationship: किसी का लालची स्वभाव चिढ़ा सकता है. हमेशा देते रहने की आदत में बदलाव ला सकते है.

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