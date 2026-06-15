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Pisces Tarot Card: जीवन में परिवर्तन और आगे बढ़ने का समय, आयात-निर्यात के व्यवसाय को शुरू करने में दुविधा

Pisces Tarot Card Horoscope 15 June: Six of swords की ऊर्जा जीवन में आगे बढ़ने, नौकरी में बदलाव लाने पर विचार और पुरानी यादों और गलतियों से सबक लेने की बात कर सकती है. आइए जानते हैं, मीन राशि वाले जातकों के बारे में.

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Pisces Tarot Card: जीवन में परिवर्तन और आगे बढ़ने का समय, आयात-निर्यात के व्यवसाय को शुरू करने में दुविधा
जीवन में नए बदलाव और अवसरों पर सोच-समझकर आगे बढ़ें.

Pisces Tarot Card Horoscope 15 June 2026 Meen Tarot Card Rashifal: यह समय जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने और पुराने बोझ को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का है. पारिवारिक मामलों में कुछ महत्वपूर्ण और कठोर निर्णय लेने पड़ सकते हैं, लेकिन समझदारी से उठाए गए कदम भविष्य के लिए लाभदायक रहेंगे. कार्यक्षेत्र में नई दिशा और बदलावों पर विचार कर सकते हैं. नौकरी परिवर्तन या नए व्यवसाय की योजनाएं आगे बढ़ सकती हैं, बशर्ते सही जानकारी और आत्मविश्वास के साथ कदम उठाया जाए. आर्थिक मामलों में खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त आराम और नियमित व्यायाम लाभदायक रहेगा. रिश्तों में पुरानी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं, वहीं अविवाहित लोगों के जीवन में कोई नया व्यक्ति प्रेम और स्थिरता लेकर आ सकता है.

व्यक्तिगत/Personal: समय जीवन में परिवर्तन लाने और आगे बढ़ने का है. पुरानी यादों को दूर करें. इन यादों की कड़वाहट को स्वभाव में शामिल न होने दें. पारिवारिक मामलों में किसी पुराने विवाद के चलते कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ सकते है. इस समय पुरानी गलतियों का दोहराव न होने दें. इस समय जीवन में पीछे मुड़कर देखने की जगह आगे बढ़ना बेहतर होगा. 

व्यवसायिक/Professional: नौकरी बदलने पर विचार कर सकते है. आयात और निर्यात के व्यवसाय को शुरू करने का निर्णय इस समय मुश्किल भरा लग सकता है. हिम्मत न हारे, सही जानकारियों के साथ कार्य शुरू करें. आपका आत्मविश्वास और ईश्वर पर आपकी आस्था सफलता जरूर दिखाएगी. विश्वास रखें. इस समय अपने सहयोगियों ओर कर्मचारियों के साथ कुछ नए बदलाव कार्यक्षेत्र में लाने पर विचार कर सकते है.आगे सही निर्णय लेकर इन बातों को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जा सकता है.

स्वास्थ्य/Health: यात्रा के दौरान पैरों में भारीपन और थकान बढ़ सकती है.स्वास्थ्य ठीक करने के लिए पर्याप्त नींद लें और हल्के-फुल्के व्यायाम करें. 

आर्थिक स्थिति/Finance: व्यवसाय बढ़ाने के लिए आर्थिक मदद ले सकते है. खर्चों में थोड़ी कटौती जरूर करें. 

रिश्ते /Relationship : अविवाहित लोगों के जीवन में आया नया व्यक्ति उनके जीवन में स्थिरता और प्रेम लेकर आ सकता है. किसी रिश्ते में चली आ रही गलतफहमी खत्म हो सकती है.

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