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Aries Tarot Card : राजनीतिक संपर्क से कुछ शुभ अवसर, आय के रुके हुए स्रोत का पुनः शुरू होना

Aries Tarot Card Horoscope 15 June: Ace of pentacles की ऊर्जा आर्थिक स्थिति में सुधार आने, नए लोगों के संपर्क से शुभ समाचारों की प्राप्ति और अपने विचारों की स्पष्टता बनाए रखने की बात कर सकती है.

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Aries Tarot Card : राजनीतिक संपर्क से कुछ शुभ अवसर, आय के रुके हुए स्रोत का पुनः शुरू होना
रुके हुए कार्यों और आय के स्रोतों में फिर से गति आने के संकेत हैं.

Aries Tarot Card Horoscope 15 June 2026 Mesh Tarot Card Rashifal:इस समय सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी से नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं. पुराने रुके हुए आय के स्रोत दोबारा शुरू होने से आर्थिक राहत मिलेगी. व्यवसाय में साझेदारों और सहयोगियों के साथ पारदर्शिता बनाए रखना लाभदायक रहेगा. नए कार्यों और योजनाओं को लेकर महत्वपूर्ण चर्चाएं हो सकती हैं. घर के नवीनीकरण या बड़े खर्चों में बजट का विशेष ध्यान रखें. स्वास्थ्य में सुधार और पुरानी परेशानियों से राहत मिलने के संकेत हैं. पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों के कारण किसी मांगलिक आयोजन में शामिल न हो पाने का मलाल रह सकता है.

व्यक्तिगत/Personal: इस समय मन वर्तमान स्थितियां आनंददायक महसूस करेंगे. राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों में भागीदारी कर सकते है. इस समय कुछ राजनीतिक संपर्क आपके लिए शुभ अवसर लेकर आ सकते हैं. लेनदेन के मामलों में जल्दबाजी न करें. घर के नवीनीकरण के समय अपने बजट का ध्यान रखें. अन्यथा बाद में परेशानी हो सकती है. इसलिए पहले ही आपस में चर्चा करके पूरी योजना बना लेना बेहतर रहेगा. 

व्यवसायिक/ Professional: लंबे समय रुका हुआ आय का कोई स्त्रोत पुनः शुरू हो सकता है. इस स्थिति से राहत महसूस करेंगे. व्यवसाय में साझेदार के साथ पारदर्शिता बनाए रखें. इससे सामने वाले का भरोसा आप पर पहले से मजबूत होगा. किसी व्यवसायिक यात्रा पर मजबूरीवश  जाना पड़ सकता है. उच्च अधिकारियों के साथ किसी नए कार्य को लेकर चर्चा हो सकती है. सहयोगियों के साथ कार्यों का अवलोकन कर सकते है. अपने विचारों को स्पष्ट रूप से सामने वाले के समक्ष रखें. जिससे गलतफहमी न हो. 

स्वास्थ्य/Health: पुरानी बीमारी से राहत मिल सकती है. स्वास्थ्य को लेकर सजग रहेंगे. 

आर्थिक स्थिति/Finance: नए आर्थिक स्त्रोत खुल सकते हैं. जीवनसाथी के व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए पिता से आर्थिक मदद ले सकते है


रिश्ते/Relationship: कार्य के चलते बुआ के ससुराल के किसी मांगलिक आयोजन में शामिल न हो पाने से मन उदास हो सकता है.

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