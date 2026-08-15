Taurus Tarot Card Rashifal: बहकावे में आकर न करें रिश्ते खराब , समझदारी से लें काम

Taurus Tarot Card Horoscope 15 August 2026 Vrashbh Tarot Card Rashifal: संतान की गलत गतिविधि का पता चलने से चिंता हो सकती है. इस समय समझदारी से समस्या सुलझाने का प्रयास करें. युवाओं को आलस छोड़कर लक्ष्य पर पूरा ध्यान देना चाहिए. पड़ोसी या नजदीकी संबंधी के निजी मामले में दखल न दे. किसी परिजन के बहकावे में आकर जीवन साथी से मतभेद हो सकते हैं. बिना सच्चाई जाने सामने वाले पर आरोप लगाना रिश्तो को खराब कर सकता है. परिवार में किसी कानूनी मामले में हो रही देरी के कारण तनाव बढ़ सकता है.

व्यवसायिक/ Professional:

कार्यस्थल में कुछ बदलाव वास्तु के अनुरूप कराया जा सकते हैं. लंबे समय से चली आ रही परेशानियों से निजात पाने के लिए यह बदलाव हो सकते हैं. व्यवसाय में पुराने संपर्कों से पैसों के लेनदेन को लेकर बहस हो सकती है. इस समय हिसाब -किताब की अच्छे से जांच करें. बड़े धन निवेश करने की योजना कुछ समय के लिए स्थगित की जा सकती है. अपनी कमियों को दूसरों के सामने उजागर न करें.किसी की गलतियों पर पर्दा ना डालें.

स्वास्थ्य/Health:

बदलते मौसम में बाहर के खान-पान में परहेज करें. खासकर खुले स्थान पर चाट ना खाएं.

आर्थिक स्थिति/Finance:

बड़े भाई को मकान की मरम्मत के लिए आर्थिक मदद कर सकते हैं. सामने वाला समय पर पैसा वापस करने का वादा कर सकता है.

रिश्ते/Relationship:

विवाहेत्तर संबंधों से दूरी बनाएं. इससे परिवार और समाज में मान सम्मान कम हो सकता है.