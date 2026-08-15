Sagittarius Tarot Card Rashifal: नए व्यक्ति के आने से आएंगी खुशियां , लंबे समय से अटके काम होंगे पूरे

Sagittarius Tarot Card Horoscope 15 August 2026 Dhanu Tarot Card Rashifal: पुराने रिश्तों को लेकर विवाद हो सकता. अनुभवी और प्रभावशाली व्यक्तियों से मुलाकात हो सकती है. पड़ोसियों से सफाई को लेकर विवाद हो सकता है. परिवार में किसी नए व्यक्ति की आगमन से खुशियां आ सकती है. संतान की गतिविधियों और शिक्षा को नजरअंदाज ना करें. दूसरों की खुशियों से ईर्ष्या न करें.

व्यवसायिक/ Professional:

लंबे समय अटके हुए कार्यों में राहत मिल सकती है. ऐसे कार्य जिसमें विदेशी लोगों की सहायता प्राप्त की जाए, के पूरे होने की उम्मीद नजर आ रही है. धीरे-धीरे गति ले सकती है. इस समय अपने कार्य से कुछ अधिकारियों पर अच्छा प्रभाव डालेंगे. टीम के साथ कार्य करना नया अनुभव लेकर आ सकता है. पुराने अनुभव और समाधानों का सही जगह पर इस्तेमाल करके सफलता प्राप्त की जा सकती है.

स्वास्थ्य/Health:

कम पानी पीने से त्वचा सूखापन हो सकता है. पर्याप्त पानी पिए और ताजे फल खाए.

आर्थिक स्थिति/ Finance:

विदेशी मुद्रा की प्राप्ति अच्छे लाभ लाएंगी. पैसों का सदुपयोग करे, दुरूपयोग नहीं.

रिश्ते/Relationship:

किसी ऐसे रिश्ते में बँध सकते है,जो परिवार के व्यापारिक समझौते के लिए लाभदायक हो.