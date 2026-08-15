Pisces Tarot Card Rashifal: परिवार का माहौल अशांत नजर आएगा, मान-सम्मान की हो सकती है हानि

Pisces Tarot Card Horoscope 15 August 2026 Meen Tarot Card Rashifal: विवाह के लिए परिजनों से विवाद हो सकता है. किसी कारणवश इस रिश्ते को लेकर परिजनों की सहमति प्राप्त होने की स्थिति बनती नजर नहीं आ रही है. जिसके चलते परिवार का माहौल अशांत नजर आएगा. परिवार के किसी सदस्य के गलत कार्यों में लिप्त होने से मान-सम्मान में की हानि हो सकती है. इस स्थिति में अपने सम्मान को बढ़ाने के लिए सामाजिक कार्यों में सक्रियता बना सकते हैं. बच्चों की स्वास्थ्य बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर को लेकर लापरवाही ना करें.

व्यवसायिक/ Professional:

व्यवसाय में किसी कर्मचारी द्वारा हिसाब -किताब में हेरफेर करके काफी बड़ी धनराशि का गबन करने की स्थिति बन रही है. लंबे समय से व्यवसाय में आपकी अनुपस्थिति के चलते विरोधी आपके खिलाफ गलत बातें मार्केट में फैला सकते हैं. इस समय अपना पूरा समय व्यवसाय को बेहतर बनाने के लिए देने का प्रयास करें. किसी व्यक्ति के साथ आपके संबंधों को लेकर तनाव हो सकता है. इस तनाव का असर आपके कार्य क्षेत्र या व्यावसायिक जीवन करना पड़ने दे. अति विश्वास और अंधविश्वास दोनों से दूर रहने का प्रयास करें.

स्वास्थ्य/Health:

बच्चों की छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याओं को घरेलू उपचार द्वारा ठीक करने का प्रयास किया जा सकता है. और दवाओं का सेवन उनके स्वास्थ्य के लिए बेहतर नहीं रहेगा.



आर्थिक स्थिति/Finance:

पैसे को लेकर किसी पर अति विश्वास ना करें. अपने कार्यों में खर्च का हिसाब किताब स्वयं देखें.

रिश्ते/Relationship:

अति विश्वास के चलते कोई आपके विश्वास को तोड़ सकता है. अपने आसपास के वातावरण में चल रही गतिविधियों को नजर अंदाज न करें.