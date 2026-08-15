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Libra Tarot Card Rashifal: अनुभवी व्यक्तियों से मिलनें और कार्यक्षेत्र में अपनी काबिलियत दिखाने का अच्छा मौका

Libra Tarot Card Horoscope 15 August: The Tower की ऊर्जा गलत कार्यों से दूर रहने, कार्यक्षेत्र की जानकारियों की गोपनीयता बनाए रखने और पैसों के लालच में आकर गलत तरीके अपनाने से दूर रहने की बात लेकर आ सकती है.

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Libra Tarot Card Rashifal: अनुभवी व्यक्तियों से मिलनें और कार्यक्षेत्र में अपनी काबिलियत दिखाने का अच्छा मौका
तुला राशि का टैरो राशिफल
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Libra Tarot Card Horoscope 15 August 2026 Tula Tarot Card Rashifal: अनुभवी और प्रभावशाली व्यक्तियों से मिलने का मौका मिल सकता है. यदि इस समय संपत्ति को खरीदने की इच्छा है, तो समय अनुकूल है. लेकिन अंतिम फैसला लेते समय अपने बजट और आर्थिक स्थिति का ध्यान अवश्य रखें. परिवार के किसी सदस्य के विवाह की तैयारियां शुरू हो सकती है. युवा वर्ग इस समय अपने करियर को लेकर सजग रहे. राजनीति और गलत संगत से दूर रहे. जीवनसाथी की बातों में आ रहा बदलाव हैरान कर सकता है. उसके व्यवहार में आए अंतर को समझने की कोशिश करें. 

व्यवसायिक/ Professional:

कार्यक्षेत्र में अपनी योग्यता और काबिलियत को प्रदर्शित कर अपने लिए अच्छे अवसर प्राप्त कर सकते है. किसी राजनीतिक व्यक्ति से संपर्क  जीवन में बड़े बदलाव ला सकता है. व्यवसाय में साझेदार के साथ किसी व्यवसायिक यात्रा पर जा सकते है. अपने व्यवहार और व्यक्तित्व में निखार लायें. पूर्व में किसी कुछ कार्यों का अवलोकन अपनी शैली को बेहतर बनाने के लिए कर सकते है. लुभावने लालच में आकर कार्यों या किसी परियोजना से संबंधित जानकारी किसी को न दे. 

स्वास्थ्य/Health:

जल्दबाजी में तेज़ चलते समय पैरों में मोच आ सकती है.बढ़ते हुए दर्द के कारण x-ray पर जोर दे सकते है. 

आर्थिक स्थिति/Finance:

गलत कार्य या गलत मार्ग से कमाया धन हमेशा गलत कार्यों में खर्च होता है. 

रिश्ते/Relationship:

भाई बहनों के साथ रिश्ते बेहतर करें. संपत्ति के विवाद के चलते काफी दूरियां आ चुकी है.

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