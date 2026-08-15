विज्ञापन
विशेष लिंक

Leo Tarot Card Rashifal: बच्चों की उपलब्धि पर होगा गर्व, नई जिम्मेदारियां करेंगी उत्साहित

Leo Tarot Card Horoscope 15 August: Three of cups मित्रों के साथ कहीं घूमने की तैयारी, पदोन्नति के साथ विभाग परिवर्तन की संभावना और अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ पद का दुरुपयोग न करने की बात लेकर आ सकती है.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
Leo Tarot Card Rashifal: बच्चों की उपलब्धि पर होगा गर्व, नई जिम्मेदारियां करेंगी उत्साहित
सिंह राशि का टैरो राशिफल
NDTV

Leo Tarot Card Horoscope 15 August 2026 Singh Tarot Card Rashifal: बच्चों की उपलब्धि पर गर्व महसूस होगा. पुराने दोस्तों से मुलाकात खुशियां दे सकती है. पुराने निवेश से अच्छा प्रतिफल मिल सकता है. ज्यादा व्यस्तता के बीच जरूरी कार्यों को प्राथमिकता दे. संतान की चाह रखने वाले दंपतियों की इच्छा पूरी हो सकती है. किसी पारिवारिक कार्यक्रम की जिम्मेदारी मिलने से उत्साहित होंगे. 

व्यवसायिक/ Professional:

यदि किसी नए व्यवसाय को शुरू करने पर विचार कर चुके है, तो उस पर समय रहते काम शुरू करें. कुछ नए अनुबंध मिलने की संभावना नजर आ रही है. सरकारी नौकरी वाले लोगों को पदोन्नति के साथ विभाग परिवर्तन हो सकता हैं. नई जिम्मेदारियां और अधिकारी मिलने से उत्साहित हो सकते है. इनका दुरुपयोग न करें. अपने अधीनस्थ कार्य करने वाले लोगों पर अपने पद का रौब न डाले. इससे लोगों के मन में आपकी इज्जत खत्म हो सकती है. 

स्वास्थ्य/Health:

करीबी व्यक्ति को सेहत को लेकर चिंतित हो सकते है. चिकित्सक  किसी बड़ी बीमारी की आशंका व्यक्त कर सकते है. 

आर्थिक स्थिति/Finance:

पैसों से जुड़े मामले टाल सकते है. किसी से उधार वापस मिलने की अभी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है. 

रिश्ते/Relationship:

घर का माहौल व्यवस्थित रहेगा. महत्वपूर्ण फैसले में जीवनसाथी और परिवार की सलाह ले सकते है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Leo Aaj Ka Rashifal, Singh Rashifal Aaj, Tarot Card Rashifal, Aaj Ka Rashifal
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com