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Gemini Tarot Card Rashifal: परिवार और कार्य में आ सकती हैं परेशानियां , धैर्य रखना होगा जरूरी

Gemini Tarot Card Horoscope 15 August: Six of swords की ऊर्जा स्थान परिवर्तन पर विचार,परिवार के सदस्यों के पक्षपातपूर्ण व्यवहार के चलते तनाव और पारिवारिक गतिविधियों के चलते जीवन को पर प्रभाव ना पढ़ने पारिवारिक परेशानियों का व्यवसाय जीवन पर प्रभाव ना पढ़ने देने की बात लेकर आ सकता है.

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Gemini Tarot Card Rashifal: परिवार और कार्य में आ सकती हैं परेशानियां , धैर्य रखना होगा जरूरी
मिथुन राशि का टैरो राशिफल
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Gemini Tarot Card Horoscope 15 August 2026 Mithun Tarot Card Rashifal: परिवार में आपको लेकर बनी गलतफहमियों के चलते सभी से दूर जाने का विचार करेंगे. इस समय किसी अन्य जगह के विकल्प की  जीवनसाथी के साथ चर्चा कर सकते हैं. परिवार के सदस्यों का पक्षपात पूर्ण व्यवहार आपके वैवाहिक जीवन में तनाव का कारण बन सकता है. परिवार के बड़े बुजुर्ग लोगों का सम्मान बनाए रखें. उनकी जरूरतों को समझें और उनके मार्गदर्शन से कार्य को सुधारने का प्रयास करें. 

व्यवसायिक/ Professional:

कार्यस्थल पर सतर्कता जरूरी है. कुछ कार्यों की कार्य शैली पर दोबारा विचार कर सकते हैं. इस समय मेहनत के अच्छे प्रतिफल ना प्राप्त होने से किए गए कार्यों का विश्लेषण कर सकते हैं. नौकरी में पदोन्नति की स्थिति बन सकती है. नए विभाग एवं नई जगह पर जाने को लेकर थोड़ा चिंतित होंगे. पारिवारिक विवादों यह समस्याओं का असर कार्यों के पूरा करने पर न होने दें. इससे सफलता प्रभावित हो सकती है. 

स्वास्थ्य/ Health:

पैर में चोट होने के कारण चलने में लडखडाहट हो सकती है. इस समय पर्याप्त आराम लेकर चोट को ठीक होने दे.

आर्थिक स्थिति/Finance:

अनावश्यक खर्चों को लेकर सजग रहे हैं. दूसरों की बातों में आकर व्यर्थ के खर्चे न करें.

रिश्ते/Relationship:

पुराने मित्रों के साथ घूमने की तैयारी कर सकते है. नए लोगों से मित्रता सोच समझकर करें.

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